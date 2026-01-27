قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
35 مليون جنيه والتوقيع بكرا | صفقة مفاجئة في الأهلي من نادٍ شهير
الأهلي يتوصل لاتفاق مع نادي ترومسو النرويجي لاستعارة المهاجم إيلتسن كامويش
رويترز : انقسام أوروبي حول تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية
غموض في صفقة الأهلي لـ برشلونة
منع الأطفال دون الـ 16 عامًا من استخدام للمحمول | تفاصيل مهمة
حادث مأساوي يودي بحياة 7 من مشجعي باك في رومانيا
نقيب الأطباء: نشهد تخرج 12 ألف طبيب سنويا.. والطبيب المصري من أفضل الأطباء في العالم
مبسوط بكل لحظة | منشور صادم لـ ناصر منسي بسبب إيقاف القيد بالزمالك
الأرصاد: السحب تغطي القاهرة الكبرى.. وأمطار تزداد شدتها على السواحل الشمالية ليلاً
منتهى الخطورة | نقيب الأطباء: الذكاء الاصطناعي لن يحل محل الدكتور
ترامب يحذر من عودة المالكي: لا مساعدات أمريكية للعراق إذا تكررت التجربة السابقة
لو واحدة طفشانة من جوزها تروح فين؟ ياسمين الخطيب تثير الجدل بمنشور مفاجئ
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
وليد صلاح الدين: جميع اللاعبين يشعرون بالارتياح الفني مع توروب

باسنتي ناجي

اكد وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي علي ارتياح جميع لاعبي فريق الأهلي مع المدرب ييس توروب.

وليد صلاح الدين 

وقال وليد صلاح الدين عبر تصريحات إذاعيه:"جميع اللاعبين يشعرون بالارتياح الفني مع توروب، وأتمنى التوفيق في مواجهة يانج أفريكانز والتأهل إلى الدور المقبل".

وكان قد حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عدة مكاسب بعد الفوز علي وادي دجلة 3-1 في الدوري.
ويعد تألق محمد الشناوي حارس المرمي ابرز تلك المكاسب بجانب إمام عاشور واستمرار تسجيل محمود حسن تريزيجيه وكذلك خطف النقاط الثلاث قبل التوجه الي تنزانيا لمواجهة يانج افريكانز.
واستأنف الأهلي حامل لقب الدوري مشواره مجددا في البطولة بعد غياب دام 85 بالفوز 3 / 1 على ضيفه وادي دجلة ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من المسابقة، اليوم الثلاثاء.


غاب الأهلي عن بطولة الدوري في ظل توقف طويل بسبب مشاركة منتخب مصر في بطولة كأس أمم أفريقيا التي اختتمت الأسبوع الماضي في المغرب، حيث احتل الفراعنة المركز الرابع بعد خسارة مباراة الميدالية البرونزية بركلات الترجيح أمام نيجيريا.
وخلال التوقف، ودع الأهلي بطولتي كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة وكأس مصر بالخروج من الدور الأول.


على استاد القاهرة، احتاج الأهلي 26 دقيقة لافتتاح النتيجة بهدف سجله محمود حسن تريزيجيه بعد عرضية من زميله أحمد مصطفى "زيزو".


ورفع تريزيجيه رصيده إلى 5 أهداف في بطولة الدوري و11 هدفا في جميع المسابقات منذ بداية الموسم الجاري، ليعتلي صدارة هدافي الفريق.


وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، أحرز "زيزو" الهدف الثاني للأهلي من ركلة جزاء.


وفي الشوط الثاني، سجل الوافد الجديد مروان عثمان، المعار من سيراميكا كليوباترا خلال ينايرالجاري، الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 67 مستفيدا من تمريرة عرضية لزميله إمام عاشور.
وقلص دجلة الفارق بهدف وحيد، سجله زياد أسامة "زيزو" في الدقيقة 94.


كسر الأهلي بفوزه السابع في بطولة الدوري هذا الموسم سلسلة من تعادلين متتاليين في الجولتين الماضيتين ليرفع رصيده إلى 26 نقطة من 13 مباراة، ويرتقي للمركز الثالث في جدول الترتيب.
أما وادي دجلة فتجمد رصيده عند 23 نقطة من 15 مباراة، ليتراجع للمركز الرابع.

توروب الاهلي الزمالك

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي على بوابة التعليم الأساسي .. برقم الجلوس

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026 .. ظهرت الآن

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس جميع محافظات مصر

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس جميع محافظات مصر ..تفاصيل عاجلة

امتحانات

بالرابط | إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة في هذا الموعد

نت بلا حدود

انسي الباقات الشهرية.. الإنترنت بلا حدود قادم

سعر الذهب في مصر

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب.. الحق اشتري

انترنت بلا حدود

بدلا من الباقات الشهرية.. هل يُطبق الإنترنت بلا حدود في مصر؟

وزارة الزراعة

فضيحة فساد تهز الزراعة.. اختلاس ملايين الجنيهات وتحويل للنيابة| القصة الكاملة

سلة سيدات الاهلي

سيدات سلة الأهلي يفوز على هليوبوليس ويتوج ببطولة منطقة القاهرة

جانب من الحدث

تنفيذ قرار سحب ..جهاز الشروق يسترد أرض بالمنطقة الترفيهية بمدينة الشروق

جانب من الاعمال

أكتوبر الجديدة تكثف أعمال تطوير الطرق وتنسيق الموقع العام..صور

بالصور

فندق على سطح القمر.. شركة أمريكية تبدأ حجز أول إقامة سياحية فضائية بعد 2032

فندق على سطح القمر
فندق على سطح القمر
فندق على سطح القمر

تخزين الأطعمة لرمضان .. طريقة تفريز الدجاج المعصج

دجاج معصج
دجاج معصج
دجاج معصج

تحذير صحي: مخاطر تناول الموز عند تحوّل لونه إلى البني .. متى يصبح غير آمن؟

مخاطر تناول الموز عند تغيّر لونه إلى البني
مخاطر تناول الموز عند تغيّر لونه إلى البني
مخاطر تناول الموز عند تغيّر لونه إلى البني

رئيس جهاز العاشر من رمضان يفتتح سوقا منظما للباعة الجائلين بـ 250 باكية | صور

العاشر من رمضان
العاشر من رمضان
العاشر من رمضان

نسرين أمين وبرامج المقالب

هربت السنة دي.. نسرين أمين تكشف حقيقة مشاركتها في برنامج رامز جلال

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

جامعة دمنهور

لتعزيز التعاون الدولي.. جامعة دمنهور تعلن فوزها بالمشاركة في مشروع EUSEEDS الأوروبي

