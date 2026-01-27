مكاسب بالجملة للأهلي بعد الفوز على وادي دجلة

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عدة مكاسب بعد الفوز علي وادي دجلة 3-1 في الدوري.

ويعد تألق محمد الشناوي حارس المرمي ابرز تلك المكاسب بجانب إمام عاشور واستمرار تسجيل محمود حسن تريزيجيه وكذلك خطف النقاط الثلاث قبل التوجه الي تنزانيا لمواجهة يانج افريكانز.

واستأنف الأهلي حامل لقب الدوري مشواره مجددا في البطولة بعد غياب دام 85 بالفوز 3 / 1 على ضيفه وادي دجلة ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من المسابقة، اليوم الثلاثاء.

غاب الأهلي عن بطولة الدوري في ظل توقف طويل بسبب مشاركة منتخب مصر في بطولة كأس أمم أفريقيا التي اختتمت الأسبوع الماضي في المغرب، حيث احتل الفراعنة المركز الرابع بعد خسارة مباراة الميدالية البرونزية بركلات الترجيح أمام نيجيريا.

وخلال التوقف، ودع الأهلي بطولتي كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة وكأس مصر بالخروج من الدور الأول.

على استاد القاهرة، احتاج الأهلي 26 دقيقة لافتتاح النتيجة بهدف سجله محمود حسن تريزيجيه بعد عرضية من زميله أحمد مصطفى "زيزو".

ورفع تريزيجيه رصيده إلى 5 أهداف في بطولة الدوري و11 هدفا في جميع المسابقات منذ بداية الموسم الجاري، ليعتلي صدارة هدافي الفريق.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، أحرز "زيزو" الهدف الثاني للأهلي من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني، سجل الوافد الجديد مروان عثمان، المعار من سيراميكا كليوباترا خلال ينايرالجاري، الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 67 مستفيدا من تمريرة عرضية لزميله إمام عاشور.

وقلص دجلة الفارق بهدف وحيد، سجله زياد أسامة "زيزو" في الدقيقة 94.

كسر الأهلي بفوزه السابع في بطولة الدوري هذا الموسم سلسلة من تعادلين متتاليين في الجولتين الماضيتين ليرفع رصيده إلى 26 نقطة من 13 مباراة، ويرتقي للمركز الثالث في جدول الترتيب.

أما وادي دجلة فتجمد رصيده عند 23 نقطة من 15 مباراة، ليتراجع للمركز الرابع