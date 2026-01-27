قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
يقترب من الـ 55 ألفا .. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب الآن
محدش ينزل إلا للضرورة .. المصل واللقاح توجه تحذيرا لهؤلاء الأشخاص
أحمد عز ينفي أنباء زواجه من مساعدته| خاص
بمشاركة 30 تاجرا .. افتتاح مبادرة يوم في حب مصر برأس سدر بتخفيضات 35% | صور
مفاجأة في عقد سلوت.. كم يبلغ الشرط الجزائي لإقالة مدرب ليفربول؟
ترامب: أجريت محادثة رائعة مع الرئيس السوري .. ودعم أمريكي لإعادة الإعمار
ربنا يشفيها .. جمال شعبان يعلق على فيديو فتاة المشرحة
نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس جميع محافظات مصر ..تفاصيل عاجلة
هتشتريها بكام بكرة؟ .. ارتفاع مفاجيء في أسعار الدواجن بالأسواق
الإفتاء: لا يجوز سجود التلاوة بغير وضوء.. وترديد 4 أذكار في حالة عدم القيام به
نتنياهو: لن نسمح بدخول الجنود الأتراك والقطريين إلى غزة
يحتوي على كحول.. تحذير عاجل من تناول الموز البني شديد النضج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مكاسب بالجملة للأهلي بعد الفوز على وادي دجلة

فريق الاهلي
فريق الاهلي
عبدالحكيم أبو علم

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عدة مكاسب بعد الفوز علي وادي دجلة 3-1 في الدوري.
ويعد تألق محمد الشناوي حارس المرمي ابرز تلك المكاسب بجانب إمام عاشور واستمرار تسجيل محمود حسن تريزيجيه وكذلك خطف النقاط الثلاث قبل التوجه الي تنزانيا لمواجهة يانج افريكانز.
واستأنف الأهلي حامل لقب الدوري مشواره مجددا في البطولة بعد غياب دام 85 بالفوز 3 / 1 على ضيفه وادي دجلة ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من المسابقة، اليوم الثلاثاء.
غاب الأهلي عن بطولة الدوري في ظل توقف طويل بسبب مشاركة منتخب مصر في بطولة كأس أمم أفريقيا التي اختتمت الأسبوع الماضي في المغرب، حيث احتل الفراعنة المركز الرابع بعد خسارة مباراة الميدالية البرونزية بركلات الترجيح أمام نيجيريا.
وخلال التوقف، ودع الأهلي بطولتي كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة وكأس مصر بالخروج من الدور الأول.
على استاد القاهرة، احتاج الأهلي 26 دقيقة لافتتاح النتيجة بهدف سجله محمود حسن تريزيجيه بعد عرضية من زميله أحمد مصطفى "زيزو".
ورفع تريزيجيه رصيده إلى 5 أهداف في بطولة الدوري و11 هدفا في جميع المسابقات منذ بداية الموسم الجاري، ليعتلي صدارة هدافي الفريق.
وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، أحرز "زيزو" الهدف الثاني للأهلي من ركلة جزاء.
وفي الشوط الثاني، سجل الوافد الجديد مروان عثمان، المعار من سيراميكا كليوباترا خلال ينايرالجاري، الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 67 مستفيدا من تمريرة عرضية لزميله إمام عاشور.
وقلص دجلة الفارق بهدف وحيد، سجله زياد أسامة "زيزو" في الدقيقة 94.
كسر الأهلي بفوزه السابع في بطولة الدوري هذا الموسم سلسلة من تعادلين متتاليين في الجولتين الماضيتين ليرفع رصيده إلى 26 نقطة من 13 مباراة، ويرتقي للمركز الثالث في جدول الترتيب.
أما وادي دجلة فتجمد رصيده عند 23 نقطة من 15 مباراة، ليتراجع للمركز الرابع

النادي الأهلي كرة قدم بطولة الدوري وادي دجلة الاهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي على بوابة التعليم الأساسي .. برقم الجلوس

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026 .. ظهرت الآن

امتحانات

بالرابط | إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة في هذا الموعد

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس جميع محافظات مصر

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس جميع محافظات مصر ..تفاصيل عاجلة

أرشيفية

مفاجآت في التحقيقات مع كتيبة الإعدام.. أجنبيات بالعصابة تمارس الدعـ.ـارة مع تجارة المخدرات

سعر الذهب في مصر

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب.. الحق اشتري

انترنت بلا حدود

بدلا من الباقات الشهرية.. هل يُطبق الإنترنت بلا حدود في مصر؟

وزارة الزراعة

فضيحة فساد تهز الزراعة.. اختلاس ملايين الجنيهات وتحويل للنيابة| القصة الكاملة

ترشيحاتنا

زينه

زينة: أبو الولاد اتجوز المساعدة بتاعته

حسين الجسمي

حسين الجسمي وكاتي بيري في أمسية عالمية استثنائية في أبوظبي

الدكتورة سناء محمدي

أديبة مصرية لـ أ ش أ: معرض القاهرة الدولي للكتاب عرس ثقافي ينتظره الجميع

بالصور

تحذير صحي: مخاطر تناول الموز عند تحوّل لونه إلى البني .. متى يصبح غير آمن؟

مخاطر تناول الموز عند تغيّر لونه إلى البني
مخاطر تناول الموز عند تغيّر لونه إلى البني
مخاطر تناول الموز عند تغيّر لونه إلى البني

رئيس جهاز العاشر من رمضان يفتتح سوقا منظما للباعة الجائلين بـ 250 باكية | صور

العاشر من رمضان
العاشر من رمضان
العاشر من رمضان

التدخين قبل سن الـ20 خطر صامت.. دراسة تحذّر من زيادة خطر الجلطات وأمراض القلب لاحقًا

مخاطر التدخين في سن مبكر من الطفولة
مخاطر التدخين في سن مبكر من الطفولة
مخاطر التدخين في سن مبكر من الطفولة

30 دقيقة من الرياضة تحميك من مرض كبدي شائع وخطير.. دراسة توضح

مرض الكبد الدهني الأيضي
مرض الكبد الدهني الأيضي
مرض الكبد الدهني الأيضي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

جامعة دمنهور

لتعزيز التعاون الدولي.. جامعة دمنهور تعلن فوزها بالمشاركة في مشروع EUSEEDS الأوروبي

المزيد