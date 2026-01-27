قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يقترب من الـ 55 ألفا .. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب الآن
محدش ينزل إلا للضرورة .. المصل واللقاح توجه تحذيرا لهؤلاء الأشخاص
أحمد عز ينفي أنباء زواجه من مساعدته| خاص
بمشاركة 30 تاجرا .. افتتاح مبادرة يوم في حب مصر برأس سدر بتخفيضات 35% | صور
مفاجأة في عقد سلوت.. كم يبلغ الشرط الجزائي لإقالة مدرب ليفربول؟
ترامب: أجريت محادثة رائعة مع الرئيس السوري .. ودعم أمريكي لإعادة الإعمار
ربنا يشفيها .. جمال شعبان يعلق على فيديو فتاة المشرحة
نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس جميع محافظات مصر ..تفاصيل عاجلة
هتشتريها بكام بكرة؟ .. ارتفاع مفاجيء في أسعار الدواجن بالأسواق
الإفتاء: لا يجوز سجود التلاوة بغير وضوء.. وترديد 4 أذكار في حالة عدم القيام به
نتنياهو: لن نسمح بدخول الجنود الأتراك والقطريين إلى غزة
يحتوي على كحول.. تحذير عاجل من تناول الموز البني شديد النضج
الترجي يهزم شبيبة القيروان ويتصدر الدوري التونسي

عبدالحكيم أبو علم

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي في خطف صدارة جدول ترتيب الدوري التونسي بفضل فوزه على شبيبة القيروان 1 /صفر تزامنا مع تعادل ملاحقه المباشر الأفريقي، سلبيا مع مضيفه الترجي الجرجيسي اليوم الثلاثاء في المرحلة الثامنة عشرة.
ويتصدر الترجي جدول الترتيب برصيد 40 نقطة بفارق نقطتين عن الأفريقي وخمس نقاط عن الصفاقسي صاحب المركز الثالث.


وسجل الترجي الانتصار الثاني عشر مقابل أربعة تعادلات وهزيمتين فيما حقق الأفريقي 11 انتصارا مقابل خمسة تعادلات وهزيمتين.


ويدين الترجي بالفضل في هذا الفوز للجزائري كوسيلة بوعليا، الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 28 في الوقت الذي أنهى فيه شبيبة القيروان المباراة بعشرة لاعبين لطرد محمد عزيز بيجاوي، في الثواني الأخيرة.

جامعة دمنهور

لتعزيز التعاون الدولي.. جامعة دمنهور تعلن فوزها بالمشاركة في مشروع EUSEEDS الأوروبي

