الترجي يهزم شبيبة القيروان ويتصدر الدوري التونسي

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي في خطف صدارة جدول ترتيب الدوري التونسي بفضل فوزه على شبيبة القيروان 1 /صفر تزامنا مع تعادل ملاحقه المباشر الأفريقي، سلبيا مع مضيفه الترجي الجرجيسي اليوم الثلاثاء في المرحلة الثامنة عشرة.

ويتصدر الترجي جدول الترتيب برصيد 40 نقطة بفارق نقطتين عن الأفريقي وخمس نقاط عن الصفاقسي صاحب المركز الثالث.



وسجل الترجي الانتصار الثاني عشر مقابل أربعة تعادلات وهزيمتين فيما حقق الأفريقي 11 انتصارا مقابل خمسة تعادلات وهزيمتين.



ويدين الترجي بالفضل في هذا الفوز للجزائري كوسيلة بوعليا، الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 28 في الوقت الذي أنهى فيه شبيبة القيروان المباراة بعشرة لاعبين لطرد محمد عزيز بيجاوي، في الثواني الأخيرة.