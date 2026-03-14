حدث في 24 رمضان.. بناء مسجد عمرو بن العاص وهلاك أبو لهب

وقعت الكثير من الأحداث في شهر رمضان ، والتي تنوعت بين فتوحات ومعارك ومولد ووفاة، ونقلات واسعة في التاريخ، ففي مثل هذا اليوم 24 من رمضان" خاصة، حمل في جنباته أحداث عظيمة رصدها صدى البلد" بعضها فى النقاط التالية:

حدث في 24 رمضان

بناء مسجد عمرو بن العاص

جامع عمرو بن العاص هو أول مسجد بني في مصر وأفريقيا، بني في مدينة الفسطاط التي أسسها المسلمون في مصر بعد فتحها، كان يسمى أيضا مسجد الفتح، والمسجد العتيق، وتاج الجوامع.

في مثل هذا اليوم 24 رمضان ، سنة 2 ه، مات أبو لهب بن عبد المطلب، هو عبد العزى بن عبد المطلب، عم الرسول محمد (صلى الله عليه وسلم)، وهو الأخ غير الشقيق لعبد الله بن عبد المطلب، والد النبي محمد، عرف عبد العزى بكنية "أبو عتبة" نسبة لابنه الأكبر عتبة بن عبد العزى بن عبد المطلب، ولكن الاسم المشهور له هو أبو لهب، لاحمرار وجهه ووسامته.

وقد رماه الله بمرض العدسة، وكان لا يقترب منه أحد، حتى جميع أبنائه كانوا يفرون منه، فقد كانت قريش تتقي العدسة، هلك أبو لهب بعد غزوة بدر بسبع ليال بمرض معد يسمى "العدسة" وبقي 3 أيام لا يجرؤ أحد من الاقتراب منه، حتى أنتن وخرجت رائحته، فلما خاف قومه العار حفروا له حفرة ودفعوه إليها بأخشاب طويلة غليظة حتى وقع فيها ثم قذفوا عليه الحجارة حتى واروه فيها، ولم يحمله أحد خشية العدوى، فهلك كما أخبر عنه القرآن الكريم، ومات شر ميتة.

مقتل المتنبي

فى مثل هذا اليوم من شهر رمضان المُبارك لعام 354هـ قُتل الشاعر الكبير أبو الطيب المتنبى، ولد المتنبى فى الكوفة، هو أبو الطيب المتنبى الشاعر الأشهر. اسمه أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد الجعفى الكندى الكوفى، وإنما سمى المتنبى؛ لأنه على ما قيل ادعى النبوة فى بادية السماوة، وتبعه خلق كثير من بنى كلب وغيرهم. فخرج إليه لؤلؤ أمير حمص نائب الإخشيدية، فأسره، وتفرق أصحابه، وحبسه طويلا، ثم استتابه وأطلقه.

فى مثل هذا اليوم من شهر رمضان المُبارك لعام 718هـ للعام الميلادى 1317، رحل الفقيه الإمام العالِم المناظر، شرف الدين أبو عبد الله الحسين، الدمشقى، الشافعى، درّس بالمدرسة الجاروخيّة والعذراوية، أفتى بدار العدل، كان واسع الصدر كثير الهمّة كريم النفس مشكورًا فى فهمه وحفظه وفصاحته ومناظرته.

وفاة ابن خلدون

فى مثل هذا اليوم من شهر رمضان المُبارك لعام 808هـ للعام الميلادى 1406، رحل العلاّمة الكبير ابن خلدون هو عبد الرحمن مُحَمّد بن خلدون.