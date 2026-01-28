قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية يكثف اتصالاته لتهيئة الظروف لاستئناف الحوار بين أمريكا وإيران
شاحنات المساعدات تعبر إلى غزة بالقافلة الـ126 من "زاد العزة"
ترامب : هناك "أسطولاً" ثان يتجه نحو إيران الآن
أخطاء شائعة في تخزين الأكلات قبل رمضان.. احذريها حتى لا تتحوّل «العزومة» إلى كارثة صحية
الأرصاد تكشف عن موعد انتهاء فصل الشتاء وتفاصيل الطقس الأيام المقبلة
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الأربعاء 28 يناير 2026
تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام جالطة سراي اليوم في دوري أبطال أوروبا
قرار مفاجئ من الأهلي بشأن مستقبل عمر سيد معوض
إكرامي الشحات يكشف تفاصيل جلسة جمعت بين رمضان صبحي والخطيب
إنتاج فسائل النخيل بإقليم توشكى لتقليل الاعتماد على المصادر الخارجية
مانشستر سيتي يُواجه جالطة سراي اليوم في الجولة الأخيرة بدوري أبطال أوروبا
الزمالك يصطدم ببتروجت اليوم في مواجهة مهمة بالدوري المصري
إكرامي الشحات يكشف تفاصيل جلسة جمعت بين رمضان صبحي والخطيب

وجّه إكرامي الشحات نجم النادي الأهلي السابق، رسالة لـ محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، بشأن موقفه مع رمضان صبحي لاعب بيراميدز، في القضية المتهم بها بشأن تزوير محرر رسمي.

وقال إكرامي في تصريح عبر برنامج اللعيب المذاع على إم بي سي مصر: «بشكر صديقي وحبيبي محمود الخطيب على الدعم اللي عمله من أول يوم في موضوع قضية رمضان صبحي ، وبشكر مستشارين النادي الأهلي، ومجلس إدارة الأهلي».

وأضاف: «الخطيب يتواصل معي بشأن قضية المنشطات، وكلف المستشار عبدالله شحاتة إنه يتابع مع هاني زهران محامي رمضان ومع المكتب السويسري اللي بيتولى الموضوع ده».

وتابع: «لم يحصل أي تواصل بيني وبين الخطيب من لحظة خروج رمضان صبحي، ولكن سيحصل لقاء في القريب العاجل».


وأكمل إكرامي: «قبل جلسة رمضان بيومين الخطيب اتصل بيا وقالي على سيناريو محدد وفعلًا اتنفذ زي ما هو قالي».

واختتم نجم النادي الأهلي السابق حديثه قائلًا: «ظروف الخطيب الصحية مش أحسن حاجة ولكننا هنتقابل قريب جدًا».

