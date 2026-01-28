إكرامي الشحات يكشف تفاصيل جلسة جمعت بين رمضان صبحي والخطيب

وجّه إكرامي الشحات نجم النادي الأهلي السابق، رسالة لـ محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، بشأن موقفه مع رمضان صبحي لاعب بيراميدز، في القضية المتهم بها بشأن تزوير محرر رسمي.

وقال إكرامي في تصريح عبر برنامج اللعيب المذاع على إم بي سي مصر: «بشكر صديقي وحبيبي محمود الخطيب على الدعم اللي عمله من أول يوم في موضوع قضية رمضان صبحي ، وبشكر مستشارين النادي الأهلي، ومجلس إدارة الأهلي».

وأضاف: «الخطيب يتواصل معي بشأن قضية المنشطات، وكلف المستشار عبدالله شحاتة إنه يتابع مع هاني زهران محامي رمضان ومع المكتب السويسري اللي بيتولى الموضوع ده».

وتابع: «لم يحصل أي تواصل بيني وبين الخطيب من لحظة خروج رمضان صبحي، ولكن سيحصل لقاء في القريب العاجل».



وأكمل إكرامي: «قبل جلسة رمضان بيومين الخطيب اتصل بيا وقالي على سيناريو محدد وفعلًا اتنفذ زي ما هو قالي».

واختتم نجم النادي الأهلي السابق حديثه قائلًا: «ظروف الخطيب الصحية مش أحسن حاجة ولكننا هنتقابل قريب جدًا».