شاهد.. أول ظهور لـ رمضان صبحي بعد الخروج من الحبس

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أول ظهور لنجم بيراميدز رمضان صبحي بعد قرار الجهات المختصة قبول الاستئناف المقدم على حكم حبسه لمدة عام في قضية التزوير، مع إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات.

وأيّدت محكمة مستأنف جنايات الجيزة، حكم حبس المتهم الأول فى واقعة اتهام اللاعب رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز، لمدة سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ، في القضية المتهم فيها بتزوير محرر رسمي داخل أحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس.

من جانبه أكد هاني زهران محامي اللاعب رمضان صبحي، أنه سيتقدم بطلب إلى المحكمة الفيدرالية السويسرية من أجل تجميد قرار إيقاف اللاعب ٤ سنوات من المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات.

وقال زهران في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا اف ام : سنتقدم بطلب إلى المحكمة الفيدرالية من اجل إيقاف قرار المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات

وأضاف: نسبة قبول هذا الطعن ضئيل للغاية وكان لدينا أمل ولو قليل في قبول هذا الطعن.