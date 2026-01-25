محامي رمضان صبحي: اللاعب قد يشارك مباشرة في المباريات قبل الفصل القضية

أكد هاني زهران محامي اللاعب رمضان صبحي، أنه سيتقدم بطلب إلى المحكمة الفيدرالية السويسرية من أجل تجميد قرار إيقاف اللاعب ٤ سنوات من المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات

وقال زهران في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا اف ام : سنتقدم بطلب إلى المحكمة الفيدرالية من اجل إيقاف قرار المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات

واضاف: نسبة قبول هذا الطعن ضئيل للغاية وكان لدينا امل ولو قليل في قبول هذا الطعن

وتابع: رمضان صبحي قد يشارك في المباريات بشكل طبيعي قبل الفصل في قضية المنشطات الخاص بايقافه ٤ سنوات حال قبول الطعن الذي قدمناه إلى المحكمة الفيدرالية