محمد رشوان: رمضان صبحي يملك حق الطعن.. وموقف الأهلي محترم

أكد محمد رشوان، المحامي بالنقض، أن رمضان صبحي يملك الحق القانوني الكامل في الطعن على الحكم الصادر ضده أمام محكمة النقض، موضحًا أن قبول الطعن قد يفتح الباب أمام صدور حكم بالبراءة لصالح اللاعب.

وقال رشوان، خلال تصريحاته ببرنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة عبر قناة "cbc"، إن المسار القانوني لا يزال متاحًا أمام رمضان صبحي، مشيرًا إلى أن محكمة النقض في حال قبولها الطعن قد تنظر في القضية من جديد وتصدر حكمًا مغايرًا.

وأوضح أن المحامي شادي البرقوقي لعب دورًا محوريًا في حصول رمضان صبحي على حكم بإيقاف التنفيذ، حيث اعتمدت المرافعة بشكل أساسي على الجوانب الإنسانية والاجتماعية، لافتًا إلى أن المحكمة عادة ما تراعي الحالة الاجتماعية للمتهم، وتُشير في حيثيات الحكم إلى عدم توقع عودته لتكرار الواقعة.

كما أشاد رشوان بالدور الكبير الذي قام به المحامي أشرف عبدالعزيز في القضية، مؤكدًا أنه بذل مجهودًا ملحوظًا وأسهم بشكل مباشر في الوصول إلى هذا الحكم، الذي يُعد الأقل من حيث العقوبة مقارنة بالسيناريوهات الأخرى المحتملة.

وأضاف أن أشرف عبدالعزيز فضّل إتاحة الفرصة لشادي البرقوقي لاستكمال القضية حتى نهايتها، مؤكدًا أن الأهم في مثل هذه القضايا هو تحقيق النتيجة النهائية وخروج اللاعب بأفضل مكاسب قانونية ممكنة.

واختتم محمد رشوان تصريحاته بالإشادة بموقف مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، تجاه رمضان صبحي، واصفًا هذا الموقف بـ«المحترم»، لما حمله من تقدير ودعم في إطار قانوني متزن.