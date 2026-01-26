قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تدريبات عسكرية أمريكية لتعزيز الجاهزية والانتشار
حمدي ميلود يكشف أسباب رحيله عن الإسماعيلي: رفضت تدريب تنزانيا بسبب الدراويش
أسعار سبائك الذهب 10 و20 جرام اليوم الاثنين 26 يناير 2026
جديد من فورد.. المواصفات الكاملة لسيارة توروس 2026
اتحاد الكرة: لن نسمح للأهلي أو أي ناد بمخالفة لائحة شؤون اللاعبين
إسرائيل تعلن إعادة فتح معبر رفح جزئيا بعد استكمال ملف جثث الأسرى
وفاة مأساوية تهز الوسط الرياضي: كواليس الساعات الأخيرة في حياة لؤي رجب
حسام حسن يحدد موعد سفر بعثة المنتخب إلى أمريكا استعدادا لمونديال 2026
موعد ليلة النصف من شعبان 1447 .. أفضل الأدعية وفضل صيام الأيام البيض
رابطة الأندية ردا على حلمي طولان: دوري نايل في المركز الـ16 عالميا
رئيس وزراء كندا يرد على تهديدات ترامب: الرسوم المقترحة تنعكس على السوق الأمريكية
لماذا كان رسول الله يصوم في شعبان؟.. احرص على صيامه لـ6 أسباب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد رشوان: رمضان صبحي يملك حق الطعن.. وموقف الأهلي محترم

رمضان صبحي
رمضان صبحي
رباب الهواري

أكد محمد رشوان، المحامي بالنقض، أن رمضان صبحي يملك الحق القانوني الكامل في الطعن على الحكم الصادر ضده أمام محكمة النقض، موضحًا أن قبول الطعن قد يفتح الباب أمام صدور حكم بالبراءة لصالح اللاعب.

وقال رشوان، خلال تصريحاته ببرنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة عبر قناة "cbc"، إن المسار القانوني لا يزال متاحًا أمام رمضان صبحي، مشيرًا إلى أن محكمة النقض في حال قبولها الطعن قد تنظر في القضية من جديد وتصدر حكمًا مغايرًا.

وأوضح أن المحامي شادي البرقوقي لعب دورًا محوريًا في حصول رمضان صبحي على حكم بإيقاف التنفيذ، حيث اعتمدت المرافعة بشكل أساسي على الجوانب الإنسانية والاجتماعية، لافتًا إلى أن المحكمة عادة ما تراعي الحالة الاجتماعية للمتهم، وتُشير في حيثيات الحكم إلى عدم توقع عودته لتكرار الواقعة.

كما أشاد رشوان بالدور الكبير الذي قام به المحامي أشرف عبدالعزيز في القضية، مؤكدًا أنه بذل مجهودًا ملحوظًا وأسهم بشكل مباشر في الوصول إلى هذا الحكم، الذي يُعد الأقل من حيث العقوبة مقارنة بالسيناريوهات الأخرى المحتملة.

وأضاف أن أشرف عبدالعزيز فضّل إتاحة الفرصة لشادي البرقوقي لاستكمال القضية حتى نهايتها، مؤكدًا أن الأهم في مثل هذه القضايا هو تحقيق النتيجة النهائية وخروج اللاعب بأفضل مكاسب قانونية ممكنة.

واختتم محمد رشوان تصريحاته بالإشادة بموقف مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، تجاه رمضان صبحي، واصفًا هذا الموقف بـ«المحترم»، لما حمله من تقدير ودعم في إطار قانوني متزن.

رمضان صبحي اخبار الرياضة الاهلي اخبار الاهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2026

نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2026 بالاسم ورقم الجلوس ..ظهرت الآن|صور

مشغولات ذهبية

نحو 7700 جنيه للجرام.. صعود صاروخي في أسعار الذهب بمصر

الإنترنت

خفض الأسعار.. لجنة الاتصالات تعلن مفاجأة سارة بشأن باقات الإنترنت

سعر الذهب

الجرام زاد 700 جنيه.. قفزة غير مسبوقة في سعر الذهب عيار 21

حالة الطقس

احذروا.. مركز المناخ: تقلبات حادة ورياح قوية تضرب البلاد هذا الموعد

الزمالك والمصري

قناة مفتوحة تذيع مباراة الزمالك والمصري بكأس الكونفدرالية الإفريقية

الأرصاد

الأرصاد تحذر.. رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المحافظات غدًا

نادر أبو الليف

أخدت غرضها منه وعملتله حظر.. القصة الكاملة لأزمة نادر أبو الليف مع المذيعة

ترشيحاتنا

ندوة بجناح المجلس القومي للمرأة تناقش صحة المرأة المسنة

ضمن فعاليات معرض الكتاب.. ندوة بجناح المجلس القومي للمرأة تناقش صحة السيدات المسنات

الهلال الأحمر

الإسعافات الأولية وبناء الوعي الإنساني محور فعاليات الهلال الأحمر في معرض الكتاب

بنك قناة السويس

بنك قناة السويس ينضم رسميا إلى مبادرة الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون PCAF

بالصور

رمضان 2026.. طرح البوسترات الرسمية لمسلسل على قد الحب

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية مستعجل 2026.. رابط مباشر

استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية
استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية
استخراج بدل فاقد بطاقة شخصية

تبدأ من 20 جنيه.. أسعار ياميش رمضان 2026 في المجمعات الإستهلاكية

اسعار ياميش رمضان
اسعار ياميش رمضان
اسعار ياميش رمضان

وكيل صحة الشرقية يطمىن على الخدمات بحملة مشوار الألف الذهبية يبدأ بخطوة

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

فيديو

عمرو سعد

رمضان 2026.. طرح البرومو الدعائي الثاني لمسلسل إفراج من بطولة عمرو سعد

سلاح سري أمريكي

سلاح أمريكي سري يشل الجيوش خلال ثواني .. وهو كلمة السر في خطف مادورو

سلمى ابو ضيف

ألوان هادئة وكعكة بسيطة.. تفاصيل عيد ميلاد ابنة سلمى أبو ضيف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

منى أحمد

منى أحمد تكتب: الشرطة المصرية.. عيون لا تنام

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيوننا الساهرة.. كل عام وأنتم بخير

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نقوش على الجسد القديم

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: جيل Z بين الوعي الزائف ومحاولات الاستقطاب المنظّم

المزيد