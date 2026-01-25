محامي رمضان صبحي: عودته لأسرته خطوة أولى.. وسنسعى لإيقاف عقوبة «الكاف»

كشف المستشار هاني زهران، محامي لاعب الكرة رمضان صبحي، عن تطورات جديدة في ملف قضية المنشطات، مؤكدًا أن عودة اللاعب إلى أسرته اليوم تمثل خطوة إيجابية وبداية لانفراج الأزمة.

وأعرب “زهران”، في تصريحات للإعلامي إبراهيم فايق، عن سعادته بهذه الخطوة، متمنيًا أن تكون مقدمة لزوال الغمة بالكامل عن اللاعب بعد فترة صعبة عاشتها الأسرة.

تمثيل قانوني محدد وتنسيق كامل

وأوضح “زهران” أنه يتولى تمثيل رمضان صبحي فقط في ملف المنشطات أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية، مشيرًا إلى أنه حرص على التواصل مع فريق الدفاع داخل مصر لتهنئتهم بالمستجدات الأخيرة. وأضاف أن أسرة اللاعب تعيش حالة من السعادة والارتياح بعد عودته إلى منزله، عقب ضغوط نفسية كبيرة خلال الفترة الماضية.

خطوة قانونية جديدة أمام المحكمة السويسرية

أعلن محامي رمضان صبحي عن التحرك القانوني الأهم في المرحلة الحالية، حيث أكد أن الحكم الصادر مؤخرًا يمنح فريق الدفاع الحق في التقدم بطلب رسمي إلى المحكمة الفيدرالية السويسرية لإيقاف تنفيذ العقوبة الصادرة من محكمة التحكيم الرياضي «كاس». وأوضح أن الهدف هو تعليق تنفيذ العقوبة لحين الفصل النهائي في النزاع، بما قد يمنح اللاعب فرصة مؤقتة لمواصلة مسيرته.

بدء إجراءات إيقاف التنفيذ

أكد “زهران” أن فريق الدفاع بدأ بالفعل إعداد الطلب القانوني، موضحًا أن تقديمه سيكون في أقرب وقت ممكن، وتحديدًا يوم الاثنين، معربًا عن أمله في موافقة المحكمة السويسرية على الطلب في ضوء المستجدات الأخيرة.

الطعن على عقوبة الأربع سنوات

وأشار “زهران” إلى أن الطعن على إجراءات «الكاس» قد تم قبوله شكلًا، وأن القضية حاليًا في مرحلة تبادل المذكرات مع الأطراف المعنية. ولفت إلى أن الهدف الأساسي هو إعادة القضية مجددًا أمام «الكاس» لعرض كافة الدفوع القانونية التي لم يتمكن فريق الدفاع من تقديمها في المرحلة الأولى.

لا حلول وسط في العقوبة

واختتم “زهران” تصريحاته بالتأكيد على أن لوائح الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات «وادا» لا تسمح بحلول وسط، موضحًا أن العقوبة في مثل هذه المخالفات تكون إما الإيقاف أربع سنوات أو البراءة الكاملة، مشيرًا إلى أن اللاعب كان قد حصل على حكم بالبراءة في أول درجة قبل استئناف القرار.



