قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ذبحوا طفلا وقطعوا كفيه لفتح مقبرة أثرية .. الإعدام شنقا لـ 3 اشخاص في أسيوط
كأس العالم في مهب السياسة.. مسؤول ألماني ولوروا يقودان دعوات مقاطعة المونديال
قيادات وفدية تعلن دعمها لهاني سري الدين لرئاسة حزب الوفد
لمحاصرة نفوذ طهران.. الولايات المتحدة تطارد الإيرانيين بأمريكا اللاتينية| تقرير خاص
سعر الجنيه الذهب يتخطى الـ 53 ألف جنيه اليوم السبت 24 يناير 2026
مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي تطلق معرضا للتمكين الاقتصادي للمرأة
انهيار أهالي ضحايا الغاز بشبرا الخيمة ونقل الجثامين لدفنها بمسقط رأسهم فى المنوفية
الرئيس السيسي: اللي مش عارف المؤسسة بتاعته فيها أيه يغادر
الرئيس السيسي: مصر لم تتورط في مؤامرات ضد أي دولة بالمنطقة
هنقابل ربنا كلنا..الرئيس السيسي يمازح وزير الخارجية ومؤسسات الدولة
حبس رمضان صبحي سنة مع إيقاف التنفيذ في اتهامه بالتزوير
الرئيس السيسي: مصر تساوى جميع مواطنيها دون أى تفرقة أو تمييز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصطفى شوبير يوجه رسالة لـ رمضان صبحي بعد إيقاف تنفيذ حبسه

رمضان صبحي
رمضان صبحي
سارة عبد الله

وجه مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة إلى رمضان صبحي لاعب فريق الكرة بنادي ييراميدز، بعد إيقاف تنفيذ حبسه عام في قضية التزوير.

وشارك مصطفى شوبير صورة لرمضان صبحي وعلق عليها: “الحمد لله”.

مصطفى شوبير على انستجرام

وقضت محكمة استئناف الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، في استئناف اللاعب رمضان صبحي بتأييد حكم حبسه سنة مع ايقاف التنفيذ في قضية التزوير بعدما أدى متهم آخر الامتحانات بدلا منه.

وسألت هيئة المحكمة رمضان صبحي: ما سبب إعفاءك من الجيش ؟  قال رمضان: "اه يا فندم ولدي كان مسافر الإمارات وكان في قانون نازل أن لو والدك مسافر تدفع فلوس وتاخد إعفاء"

وقال دفاع رمضان صبحي لاعب كرة قدم المتهم الثالث، انه لا يعرف فى حياته سوى التدريب واللعب، وكان فى حاجة ماسة لتقييده فى معهد تعليمي ليتمكن من السفر مع فريقه حرصاً على مستقبله الكروي وحصد بطولاته.

وسألت هيئة المحكمة، اللاعب رمضان صبحي أنت اشتركت فى تزوير مستند فى معهد أبو النمرس، ورد رمضان قائلا: "محصلش يافندم ومعملتش أي حاجة"

كمامة زرقاء

وظهر اللاعب رمضان صبحي خلال الجلسة، مرتديا كمامة زرقاء علي وجهه وبنطال أزرق ألون وجاكيت مثله وبيده مصحف صغير و يردد بعض آيات القرآن داخل القفص .

الحبس سنة مع الشغل

كانت محكمة جنايات الجيزة قد قضت، بـ الحبس سنة مع الشغل لكل من رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز، والمتهم الأول الذي أدى الامتحان بدلًا منه، كما برأت المتهم الثالث، فيما قضت بـ حبس المتهم الرابع الهارب لمدة 10 سنوات.

وأحالت نيابة جنوب الجيزة الكلية، فى وقت سابق رمضان صبحى لاعب نادى بيراميدز، وآخرين، للمحاكمة أمام محكمة الجنايات بتهمة التزوير داخل أحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس.

رمضان صبحي مصطفى شوبير قضية التزوير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رمضان صبحي

المحكمة لـ رمضان صبحي ما سبب إعفاءك من الجيش؟ والأخر يرد "قانون كان نازل أن لو والدك مسافر تدفع فلوس وتاخد إعفاء"

أسعار الدواجن

قبل ماتنزل تشتري.. أسعار الدواجن اليوم السبت بالبورصة والأسواق

القصة الكاملة لاتهام سيدة بإلقاء أبنائها من الطابق الثالث

بعد إخلاء سبيلها.. القصة الكاملة لاتهام سيدة بإلقاء أبنائها من الطابق الثالث بالمطرية

امام عاشور

صفقة القرن الحقيقية.. أحمد دويدار: الأهلي بدون إمام عاشور سيكون بلا شكل

الزمالك

قائمة الزمالك استعدادا لـ المصري في كأس الكونفدرالية الأفريقية

يكثر الموت في شعبان

لماذا يكثر الموت في شهر شعبان و‏تتساقط فيه الأرواح؟.. انتبه لـ5 حقائق

الضريبة العقارية

الضريبة العقارية.. إعفاء المكلفين من مقابل التأخير في هذه الحالة

الاهلي

الأهلي رفض استغلال الشرط الجزائي لتعزيز موقفه التفاوضي بصفقة الفاخوري

ترشيحاتنا

تطبيق اكشف

احجز عند أفضل دكتور مع "اكشف"

شاب اردني

شاب أردني ينطق أمام الكعبة بعد سنوات من الصمت

ارتكاريا

الارتكاريا.. حساسية جلدية مفاجئة تصيب الملايين وطرق علاجها

بالصور

عودة الأسطورة تويوتا ‏MR2‎‏ بمحرك وسطي في 2026

تويوتا MR2 الجديدة
تويوتا MR2 الجديدة
تويوتا MR2 الجديدة

دراسة صادمة: نصف وجبات التيك أواي تحتوي على ملح أكثر مما هو مُعلن

كشفت دراسة علمية حديثة أن ما يقرب من 50% من وجبات التيك أواي تحتوي على كميات من الملح تفوق ما هو مُعلن في قوائم الطعام،
كشفت دراسة علمية حديثة أن ما يقرب من 50% من وجبات التيك أواي تحتوي على كميات من الملح تفوق ما هو مُعلن في قوائم الطعام،
كشفت دراسة علمية حديثة أن ما يقرب من 50% من وجبات التيك أواي تحتوي على كميات من الملح تفوق ما هو مُعلن في قوائم الطعام،

الاحتلال يواصل جرائمه البشعة.. عاشر رضيع يموت من برد الشتاء في غزة

شهداء غزة
شهداء غزة
شهداء غزة

هل السوشي صحي أم خدعة غذائية؟ ..احذر تناوله بهذه الطريقة

هل يُعتبر السوشي وجبة صحية؟
هل يُعتبر السوشي وجبة صحية؟
هل يُعتبر السوشي وجبة صحية؟

فيديو

ماجد المصري فى مسلسل "أولاد الراعي"

ماجد المصري يخطف الأنظار فى تيزر مسلسل "أولاد الراعي".. شاهد

 S-Class موديل 2027

مرسيدس تستعد لطرح S-Class موديل 2027 بفخامة وذكاء تقني متقدم.. بالفيديو

سميرة عبد العزيز

سميرة عبد العزيز: محمد رمضان شتمني وأنا سامحته.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد