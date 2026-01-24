مصطفى شوبير يوجه رسالة لـ رمضان صبحي بعد إيقاف تنفيذ حبسه

وجه مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة إلى رمضان صبحي لاعب فريق الكرة بنادي ييراميدز، بعد إيقاف تنفيذ حبسه عام في قضية التزوير.

وشارك مصطفى شوبير صورة لرمضان صبحي وعلق عليها: “الحمد لله”.

مصطفى شوبير على انستجرام

وقضت محكمة استئناف الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، في استئناف اللاعب رمضان صبحي بتأييد حكم حبسه سنة مع ايقاف التنفيذ في قضية التزوير بعدما أدى متهم آخر الامتحانات بدلا منه.

وسألت هيئة المحكمة رمضان صبحي: ما سبب إعفاءك من الجيش ؟ قال رمضان: "اه يا فندم ولدي كان مسافر الإمارات وكان في قانون نازل أن لو والدك مسافر تدفع فلوس وتاخد إعفاء"

وقال دفاع رمضان صبحي لاعب كرة قدم المتهم الثالث، انه لا يعرف فى حياته سوى التدريب واللعب، وكان فى حاجة ماسة لتقييده فى معهد تعليمي ليتمكن من السفر مع فريقه حرصاً على مستقبله الكروي وحصد بطولاته.

وسألت هيئة المحكمة، اللاعب رمضان صبحي أنت اشتركت فى تزوير مستند فى معهد أبو النمرس، ورد رمضان قائلا: "محصلش يافندم ومعملتش أي حاجة"

كمامة زرقاء

وظهر اللاعب رمضان صبحي خلال الجلسة، مرتديا كمامة زرقاء علي وجهه وبنطال أزرق ألون وجاكيت مثله وبيده مصحف صغير و يردد بعض آيات القرآن داخل القفص .

الحبس سنة مع الشغل

كانت محكمة جنايات الجيزة قد قضت، بـ الحبس سنة مع الشغل لكل من رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز، والمتهم الأول الذي أدى الامتحان بدلًا منه، كما برأت المتهم الثالث، فيما قضت بـ حبس المتهم الرابع الهارب لمدة 10 سنوات.

وأحالت نيابة جنوب الجيزة الكلية، فى وقت سابق رمضان صبحى لاعب نادى بيراميدز، وآخرين، للمحاكمة أمام محكمة الجنايات بتهمة التزوير داخل أحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس.