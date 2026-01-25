مصير غامض لـ رمضان صبحي في الدوري وإفريقيا | ما السبب؟

كشف هاني زهران محامي رمضان صبحي نجم فريق بيراميدز مصير اللاعب من المشاركة في قادم المباريات.

قال هاني زهران محامي اللاعب رمضان صبحي في تصريحات إذاعية: سوف نتقدم بطلب إلى المحكمة الفيدرالية السويسرية من أجل تجميد قرار إيقاف اللاعب ٤ سنوات من المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات.



تابع هاني زهران محامي رمضان صبحي : نسبة قبول هذا الطعن ضئيل للغاية وكان لدينا أمل ولو قليل في قبول هذا الطعن.



أضاف: رمضان صبحي قد يشارك في المباريات بشكل طبيعي قبل الفصل في قضية المنشطات الخاص بإيقافه ٤ سنوات حال قبول الطعن الذي قدمناه إلى المحكمة الفيدرالية.

كانت محكمة استئناف شمال الجيزة أصدرت حكما بتأييد حبس رمضان صبحي لمدة عام مع إيقاف التنفيذ في قضية التزوير.

فيما أصدرت المنظمة الدولية للمنشطات قرارا يقضي بإيقاف رمضان صبحي لمدة 4 سنوات.