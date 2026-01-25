رمضان صبحي يغادر مركز شرطة أبو النمرس بعد إنهاء إجراءات الإفراج عنه

غادر اللاعب رمضان صبحي، مركز شرطة أبو النمرس، عقب الانتهاء من إجراءات الإفراج عنه، في إطار القضية التي يُنظر فيها أمام الجهات المختصة.

وكانت محكمة استئناف الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم زينهم،قد قضت في استئناف اللاعب رمضان صبحي بحبسه سنة مع الايقاف في قضية التزوير بعدما أدى متهم آخر الامتحانات بدلا منه.

سألت هيئة المحكمة رمضان صبحي: ما سبب إعفاءك من الجيش ؟ قال رمضان: "اه يا فندم والدي كان مسافر الإمارات وكان في قانون نازل أن لو والدك مسافر تدفع فلوس وتاخد إعفاء".

وقال دفاع رمضان صبحي لاعب كرة قدم المتهم الثالث، إنه لا يعرف فى حياته سوى التدريب واللعب، وكان فى حاجة ماسة لتقييده فى معهد تعليمي ليتمكن من السفر مع فريقه حرصاً على مستقبله الكروي وحصد بطولاته.

وسألت هيئة المحكمة، اللاعب رمضان صبحي أنت اشتركت فى تزوير مستند فى معهد أبو النمرس، ورد رمضان قائلا: "محصلش يافندم ومعملتش أي حاجة".

كمامة زرقاء

وظهر اللاعب رمضان صبحي خلال الجلسة، مرتديا كمامة زرقاء علي وجهه وبنطالا أزرق ألون وجاكيت مثله وبيده مصحف صغير و يردد بعض آيات القرآن داخل القفص .

كانت محكمة جنايات الجيزة قد قضت، بـ الحبس سنة مع الشغل لكل من رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز، والمتهم الأول الذي أدى الامتحان بدلًا منه، كما برأت المتهم الثالث، فيما قضت بـ حبس المتهم الرابع الهارب لمدة 10 سنوات.

وأحالت نيابة جنوب الجيزة الكلية، فى وقت سابق رمضان صبحى لاعب نادى بيراميدز، وآخرين، للمحاكمة أمام محكمة الجنايات بتهمة التزوير داخل أحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس.

وقررت النيابة فى وقت سابق إخلاء سبيل رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز بكفالة مالية 100 ألف جنيه، فى اتهامه بالتزوير.

واستدعت النيابة الشاب المتهم بحضور لجنة الامتحان بدلا من رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز، لمواجهته بالأخير.

تعود الواقعة إلى شهر مايو الماضى، حيث تم ضبط شخص يؤدي الامتحان بدلا من رمضان صبحى لاعب نادي بيراميدز، داخل معهد للسياحة والفنادق بأبو النمرس، وخلال الاستماع لأقوال المتهم اعترف بأنه حصل على مقابل مادي من اللاعب مقابل دخوله اللجنة وأداء الامتحان نيابة عنه.

وقال مقدم البلاغ، إنه تم اكتشاف محاولة الطالب أداء الامتحان بدلا من اللاعب خلال مراجعة تحقيق الشخصية مما دفع الإدارة للتحفظ عليه، وتحرير محضر بالواقعة.