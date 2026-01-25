قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«إسرائيل هيوم»: إيران نفذت إعدامات خارج القانون خلال قمع الاحتجاجات
حلمي طولان: وزير الرياضة موقفش جمبي والكل تآمر ضدي.. وكأس العرب خدت من رصيدي
حلمي طولان: مش هسلم على حسام حسن إلا في الحالة دي
أحمد فتوح يكشف كواليس إصابته في أمم أفريقيا: لعبت وأنا مصاب
مش تاجر مخدرات.. طولان يرد على اتهامات الواسطة لقيادة المنتخب في كأس العرب
القومي للاتصالات: 300 ألف شكوى بسبب الانترنت
سهام صالح: توروب يجهز بلعمري لقيادة الجبهة اليسرى أمام دجلة بالدوري
رمضان صبحي يغادر مركز شرطة أبو النمرس بعد إنهاء إجراءات الإفراج عنه
مبابي يقود ريال مدريد لتحقيق الفوز على فياريال بثنائية في الدوري الإسباني
طريقة عمل الفراخ بالشعرية والعدس بجبة
محمد القلاجي وأشرف سيف في الصدارة.. وخالد عطية يودع دولة التلاوة برسالة مؤثرة
ابن الوزارة .. عمرو أديب يعلق على التعديل الوزاري المحتمل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

رمضان صبحي يغادر مركز شرطة أبو النمرس بعد إنهاء إجراءات الإفراج عنه

رمضان صبحي
رمضان صبحي

غادر اللاعب رمضان صبحي، مركز شرطة أبو النمرس، عقب الانتهاء من إجراءات الإفراج عنه، في إطار القضية التي يُنظر فيها أمام الجهات المختصة.

وكانت محكمة استئناف الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم زينهم،قد قضت في استئناف اللاعب رمضان صبحي بحبسه سنة مع الايقاف في قضية التزوير بعدما أدى متهم آخر الامتحانات بدلا منه.

سألت هيئة المحكمة رمضان صبحي: ما سبب إعفاءك من الجيش ؟  قال رمضان: "اه يا فندم والدي كان مسافر الإمارات وكان في قانون نازل أن لو والدك مسافر تدفع فلوس وتاخد إعفاء".

وقال دفاع رمضان صبحي لاعب كرة قدم المتهم الثالث، إنه لا يعرف فى حياته سوى التدريب واللعب، وكان فى حاجة ماسة لتقييده فى معهد تعليمي ليتمكن من السفر مع فريقه حرصاً على مستقبله الكروي وحصد بطولاته.

وسألت هيئة المحكمة، اللاعب رمضان صبحي أنت اشتركت فى تزوير مستند فى معهد أبو النمرس، ورد رمضان قائلا: "محصلش يافندم ومعملتش أي حاجة".

كمامة زرقاء

وظهر اللاعب رمضان صبحي خلال الجلسة، مرتديا كمامة زرقاء علي وجهه وبنطالا أزرق ألون وجاكيت مثله وبيده مصحف صغير و يردد بعض آيات القرآن داخل القفص .
كانت محكمة جنايات الجيزة قد قضت، بـ الحبس سنة مع الشغل لكل من رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز، والمتهم الأول الذي أدى الامتحان بدلًا منه، كما برأت المتهم الثالث، فيما قضت بـ حبس المتهم الرابع الهارب لمدة 10 سنوات.

وأحالت نيابة جنوب الجيزة الكلية، فى وقت سابق رمضان صبحى لاعب نادى بيراميدز، وآخرين، للمحاكمة أمام محكمة الجنايات بتهمة التزوير داخل أحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس.

وقررت النيابة فى وقت سابق إخلاء سبيل رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز بكفالة مالية 100 ألف جنيه، فى اتهامه بالتزوير.

واستدعت النيابة الشاب المتهم بحضور لجنة الامتحان بدلا من رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز، لمواجهته بالأخير.

تعود الواقعة إلى شهر مايو الماضى، حيث تم ضبط شخص يؤدي الامتحان بدلا من رمضان صبحى لاعب نادي بيراميدز، داخل معهد للسياحة والفنادق بأبو النمرس، وخلال الاستماع لأقوال المتهم اعترف بأنه حصل على مقابل مادي من اللاعب مقابل دخوله اللجنة وأداء الامتحان نيابة عنه.

وقال مقدم البلاغ، إنه تم اكتشاف محاولة الطالب أداء الامتحان بدلا من اللاعب خلال مراجعة تحقيق الشخصية مما دفع الإدارة للتحفظ عليه، وتحرير محضر بالواقعة.

رمضان صبحي اللاعب رمضان صبحي أبو النمرس الإفراج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رمضان صبحي

المحكمة لـ رمضان صبحي ما سبب إعفاءك من الجيش؟ والأخر يرد "قانون كان نازل أن لو والدك مسافر تدفع فلوس وتاخد إعفاء"

البنك الأهلي

نداء لأهل مصر.. تحذير عاجل من البنك الأهلي لملايين العملاء

800 جنيه دفعة واحدة.. قفزة جنونية جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جنونية جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس .. توضيح عاجل بشأنها

تحذير هام من الأرصاد.. رياح مثيرة للرمال والأتربة تغطي هذه المناطق غدً ا

تحذير هام من الأرصاد.. رياح مثيرة للرمال والأتربة تغطي هذه المناطق غدًا

شريف اكرامي

أول تعليق من شريف إكرامي على وقف تنفيذ حبس رمضان صبحي في قصية التزوير

الهواتف

الجمارك: قرار إلغاء إعفاء الموبايلات الواردة مطبق.. ولا تفكير في إعادة النظر به

ميتا تعمل على خطة اشتراك جديدة في واتساب

وداعا للتطبيق المجاني.. واتساب يخطط لفرض رسوم على استخدامه

ترشيحاتنا

iQOO 15R

iQOO 15R يظهر على Geekbench قبل إطلاقه مع Snapdragon 8 Gen 5

Magic8 Pro Air

Honor تُطلق Magic8 Pro Air رسميًا مع مواصفات متكاملة

بي إم دبليو

بي إم دبليو M3 الكهربائية.. 4 محركات لأداء رياضي وتقنيات مطورة

بالصور

نجوم مسرحية حاجة تخوف يكشفون الكواليس في برنامج الطريق

كواليس مسرحية «حاجة تخوف»
كواليس مسرحية «حاجة تخوف»
كواليس مسرحية «حاجة تخوف»

أحمد السقا وهاني سلامة وأنوشكا .. كبار نجوم الفن يواسون نضال الشافعي في وفاة والدته

من عزاء والدة نضال الشافعى
من عزاء والدة نضال الشافعى
من عزاء والدة نضال الشافعى

يعزي نضال الشافعي.. أول ظهور لمحمود حجازي بعد أزمته مع زوجته

محمود حجازى
محمود حجازى
محمود حجازى

شخصيات سهر الليالي كلها أصدقائي .. تامر حبيب يفتح قلبه في عندك وقت مع عبلة

تامر حبيب مع عبلة سلامة
تامر حبيب مع عبلة سلامة
تامر حبيب مع عبلة سلامة

فيديو

دنيا بطمة

كنت بعيد عن بناتي| وده كان أوجع من السجن.. دنيا بطمة تكشف كواليس عام داخل الحبس

برومو مسلسل "الكينج"

رمضان 2026 .. طرح البرومو الدعائى لمسلسل "الكينج" بطولة محمد إمام

حلوي أم خدعة؟

حلوى أم خدعة؟ حقيقة تشيز كيك الزبادي بين الترند والصحة

لقاء الخميسي تظهر برفقة زوجها

لقاء الخميسي تظهر لأول مرة بعد أزمة بعد زواج محمد عبد المنصف السري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

المزيد