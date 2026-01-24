كواليس محاكمة رمضان صبحي.. ماذا قال عن الخدمة العسكرية داخل قاعة المحكمة؟

أمام محكمة استئناف الجيزة المنعقدة داخل مجمع محاكم زينهم، مثل لاعب نادي بيراميدز رمضان صبحي لنظر الاستئناف المقدم على حكم حبسه لمدة عام في قضية التزوير، وهي القضية التي شغلت الرأي العام الرياضي خلال الأشهر الماضية، بعد ضبط شخص أدى الامتحانات بدلاً منه داخل أحد المعاهد التعليمية.



سؤال المحكمة عن الإعفاء من الجيش

وخلال جلسة الاستئناف، وجهت هيئة المحكمة سؤالًا مباشرًا للاعب رمضان صبحي قائلة: ما سبب إعفائك من الجيش؟، ليرد اللاعب: "أيوه يا فندم، والدي كان مسافر الإمارات، وكان في قانون نازل إن لو والدك مسافر تدفع فلوس وتاخد إعفاء".

دفاع رمضان صبحي أمام المحكمة

من جانبه، قال دفاع اللاعب رمضان صبحي، إن موكله لا يعرف في حياته سوى التدريب واللعب، موضحًا أن اللاعب كان في حاجة ماسة إلى قيده داخل معهد تعليمي، حتى يتمكن من السفر مع فريقه في البطولات الخارجية، حرصًا على مستقبله الكروي واستمراره في المنافسات وحصد الألقاب.

إنكار تهمة التزوير

وسألت هيئة المحكمة اللاعب صراحة: هل اشتركت في تزوير مستند داخل معهد أبو النمرس؟، ليؤكد رمضان صبحي نفيه القاطع قائلًا: "محصلش يا فندم، ومعملتش أي حاجة".



ظهور رمضان صبحي داخل قفص الاتهام

وظهر رمضان صبحي خلال الجلسة مرتديًا كمامة زرقاء، وبنطالًا أزرق اللون، وجاكيت بنفس اللون، بينما كان يحمل بيده مصحفًا صغيرًا، ويردد بعض آيات القرآن داخل قفص الاتهام، في مشهد لافت داخل قاعة المحكمة.

الحكم السابق بالحبس سنة مع الشغل

وكانت محكمة جنايات الجيزة قد أصدرت حكمها سابقًا بـ الحبس سنة مع الشغل لكل من رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز، والمتهم الأول الذي أدى الامتحان بدلًا منه، فيما قضت المحكمة ببراءة المتهم الثالث، بينما عاقبت المتهم الرابع الهارب بالحبس لمدة 10 سنوات.

إحالة القضية والتحقيقات

وأحالت نيابة جنوب الجيزة الكلية في وقت سابق رمضان صبحي وآخرين إلى محكمة الجنايات، بتهمة التزوير داخل أحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس.

كما قررت النيابة إخلاء سبيل اللاعب بكفالة مالية قدرها 100 ألف جنيه على ذمة القضية.

واستدعت النيابة الشاب المتهم بأداء الامتحان بدلًا من رمضان صبحي، لمواجهته بالأخير، حيث أقر المتهم خلال التحقيقات بحصوله على مقابل مادي من اللاعب نظير دخوله لجنة الامتحان وأداء الامتحانات بدلاً منه.



تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة إلى شهر مايو الماضي، حينما تم ضبط شخص يؤدي الامتحان بدلًا من رمضان صبحي داخل معهد للسياحة والفنادق بأبو النمرس، وبعد مراجعة تحقيق الشخصية، اكتشفت إدارة المعهد الواقعة، وتم التحفظ على المتهم، وتحرير محضر رسمي بالواقعة.

قبول الاستئناف وإيقاف التنفيذ

وقضت محكمة الاستئناف لاحقًا بقبول استئناف رمضان صبحي، مع إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة 3 سنوات، وهو ما فتح الباب أمام تفاعل واسع من نجوم الكرة المصرية.

دعم نجوم الكرة لرمضان صبحي

حرص أحمد الشناوي، حارس مرمى نادي بيراميدز، على تهنئة رمضان صبحي بعد صدور الحكم، حيث نشر صورة تجمعهما عبر حسابه على إنستجرام وعلق عليها قائلًا: "الحمد لله يارب".

كما وجه مصطفى شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي، رسالة دعم للاعب رمضان صبحي، بعد إيقاف تنفيذ حبسه، ونشر صورة له عبر حسابه مع تعليق: "الحمد لله".

وفي السياق ذاته، دعم محمد هاني لاعب النادي الأهلي، رمضان صبحي، حيث نشر صورة تجمعهما عبر حسابه على إنستجرام، وكتب: "الحمد لله"، في رسالة تضامن واضحة بعد تطورات القضية.