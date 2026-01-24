محمد هاني يدعم رمضان صبحي بعد إيقاف تنفيذ حبسه في قضية التزوير

حرص محمد هاني، لاعب النادي الأهلي، على دعم لاعب بيراميدز رمضان صبحي، بعد قبول الاستئناف على حكم حبسه مع إيقاف التنفيذ 3 سنوات بتهمة التزوير.

وكتب محمد هاني، عبر حسابه على “إنستجرام”، على صورة تجمعه باللاعب رمضان صبحي: “الحمد لله”.

محمد هاني على إنستجرام

وقضت محكمة استئناف الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، في استئناف اللاعب رمضان صبحي بحبسه سنة مع الإيقاف في قضية التزوير بعدما أدى متهم آخر الامتحانات بدلا منه.

سألت هيئة المحكمة رمضان صبحي: “ما سبب إعفاءك من الجيش؟”، فقال رمضان: "والدي كان مسافر الإمارات وكان في قانون نازل إن لو والدك مسافر تدفع فلوس وتاخد إعفاء".

وقال دفاع رمضان صبحي، لاعب كرة قدم المتهم الثالث، إنه لا يعرف فى حياته سوى التدريب واللعب، وكان فى حاجة ماسة لتقييده فى معهد تعليمي ليتمكن من السفر مع فريقه حرصاً على مستقبله الكروي وحصد بطولاته.

وسألت هيئة المحكمة، اللاعب رمضان صبحي: "إنت اشتركت فى تزوير مستند فى معهد أبو النمرس؟، ورد رمضان قائلا: "محصلش يافندم ومعملتش أي حاجة".

كمامة زرقاء

وظهر اللاعب رمضان صبحي خلال الجلسة، مرتديا كمامة زرقاء على وجهه وبنطالا أزرق وجاكيت مثله وبيده مصحف صغير ويردد بعض آيات القرآن داخل القفص.

الحبس سنة مع الشغل

كانت محكمة جنايات الجيزة قد قضت، بـ الحبس سنة مع الشغل لكل من رمضان صبحي، لاعب نادي بيراميدز، والمتهم الأول الذي أدى الامتحان بدلًا منه، كما برأت المتهم الثالث، فيما قضت بـ حبس المتهم الرابع الهارب لمدة 10 سنوات.

وأحالت نيابة جنوب الجيزة الكلية، فى وقت سابق رمضان صبحى، لاعب نادى بيراميدز، وآخرين، للمحاكمة أمام محكمة الجنايات بتهمة التزوير داخل أحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس.