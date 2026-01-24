الأهلي يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة وادي دجلة

يبدأ فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب استعداداته لخوض مباراته ضد وادي دجلة، غدا الأحد، على ملعب مختار التتش، بعد انتهاء فترة الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبين.

ويستأنف الأهلي مشواره في مسابقة الدوري الممتاز، بعد عودة منافساته مرة أخرى التي توقفت الفترة الماضية، لخوض منتخب مصر بطولة كأس أمم إفريقيا التي احتل فيها الفراعنة المركز الرابع.

وتقام مباراة الأهلي ووادي دجلة، في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الثلاثاء المقبل على استاد القاهرة الدولي.

وتغلب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب على نظيره يانج افريكانز بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت بينهما في إطار منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الثانية في دوري أبطال أفريقيا.