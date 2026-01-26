الإفراج عن مؤدي الامتحانات عن رمضان صبحي من مركز شرطة أبو النمرس

أفرجت الأجهزة الأمنية بالجيزة عن مؤدي الامتحانات بدلا من رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز من مركز شرطة أبو النمرس عقب إنهاء الإجراءات القانونية.

وقال بسام أبو رحمة محامي الشاب يوسف محمد أن موكله عقب قرار محكمة جنايات مستأنف الجيزة بحبسه سنة مع إيقاف التنفيذ تم ترحيله إلى مركز شرطة أبو النمرس وتم الكشف عليه جنائيا حيث تبين عدم طلبه في قضايا أخرى وأفرجت عنه مباحث الجيزة وعاد إلى منزله وسط فرحة من أسرته.

بسام أبو رحمة المحامي دفاع مؤدي الامتحانات بدلا من رمضان صبحي

كانت محكمة استئناف الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، قد قضت في استئناف اللاعب رمضان صبحي ويوسف محمد بحبسهما سنة مع الايقاف في قضية التزوير بعدما أدى الشاب الامتحانات بدلا منه.

وأحالت نيابة جنوب الجيزة الكلية، فى وقت سابق رمضان صبحى لاعب نادى بيراميدز، وآخرين، للمحاكمة أمام محكمة الجنايات بتهمة التزوير داخل أحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس.

وقررت النيابة فى وقت سابق إخلاء سبيل رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز بكفالة مالية 100 ألف جنيه، فى اتهامه بالتزوير.

واستدعت النيابة الشاب المتهم بحضور لجنة الامتحان بدلا من رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز، لمواجهته بالأخير.

تعود الواقعة إلى شهر مايو الماضى، حيث تم ضبط شخص يؤدي الامتحان بدلا من رمضان صبحى لاعب نادي بيراميدز، داخل معهد للسياحة والفنادق بأبو النمرس، وخلال الاستماع لأقوال المتهم اعترف بأنه حصل على مقابل مادي من اللاعب مقابل دخوله اللجنة وأداء الامتحان نيابة عنه.

وقال مقدم البلاغ، إنه تم اكتشاف محاولة الطالب أداء الامتحان بدلا من اللاعب خلال مراجعة تحقيق الشخصية مما دفع الإدارة للتحفظ عليه، وتحرير محضر بالواقعة.