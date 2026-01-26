قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تفاصيل العثور على جثة المحتجز الإسرائيلي ران جويلي في غزة
مدير معرض الكتاب: 500 ألف جنيه قيمة جائزة نجيب محفوظ للرواية العربية
انطلاق فعاليات برنامج "نوابغ الأزهر" للعام الثاني بمعرض الكتاب
خاص| مساعد رئيس تتارستان: معرض القاهرة للكتاب الأهم عالمياً.. وتعاون مرتقب مع "الأزهر"
نتيجة سكن لكل المصريين 7.. الإسكان تعلن خبرا سعيد
رئيس هيئة الرقابة الإدارية يتقدم بالتهنئة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب بتوليه مهام منصبه
الرئيس السيسي يوجه بالإسراع في خطوات امتلاك القدرة التصنيعية للأطراف والأجهزة التعويضية
عواصف رياح وأمطار رعدية .. الأرصاد تحذر: تقلبات جوية حادة غدا الثلاثاء
جائزة زايد للأخوة الإنسانية تختار مؤسسة التعاون الفلسطينية ثالث المكرمين عام 2026
موعد تطبيق زيادات الإيجار القديم في 2026.. اعرف هتدفع كام؟
اجتماع ثلاثي.. مصر وتونس والجزائر يؤكدون رفضهم التدخلات الخارجية بالشأن الداخلي الليبي
لف وأرجع تاني| مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب الأن وهذا سعر عيار 21
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

الإفراج عن مؤدي الامتحانات عن رمضان صبحي من مركز شرطة أبو النمرس

رمضان صبحي
رمضان صبحي
ندى سويفى

أفرجت الأجهزة الأمنية بالجيزة عن مؤدي الامتحانات بدلا من رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز من مركز شرطة أبو النمرس عقب إنهاء الإجراءات القانونية. 

وقال بسام أبو رحمة محامي الشاب يوسف محمد أن موكله عقب قرار محكمة جنايات مستأنف الجيزة بحبسه سنة مع إيقاف التنفيذ تم ترحيله إلى مركز شرطة أبو النمرس وتم الكشف عليه جنائيا حيث تبين عدم طلبه في قضايا أخرى وأفرجت عنه مباحث الجيزة وعاد إلى منزله وسط فرحة من أسرته. 

بسام أبو رحمة المحامي دفاع مؤدي الامتحانات بدلا من رمضان صبحي 

كانت محكمة استئناف الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، قد قضت في استئناف اللاعب رمضان صبحي ويوسف محمد بحبسهما سنة مع الايقاف في قضية التزوير بعدما أدى الشاب الامتحانات بدلا منه.

وأحالت نيابة جنوب الجيزة الكلية، فى وقت سابق رمضان صبحى لاعب نادى بيراميدز، وآخرين، للمحاكمة أمام محكمة الجنايات بتهمة التزوير داخل أحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس.

وقررت النيابة فى وقت سابق إخلاء سبيل رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز بكفالة مالية 100 ألف جنيه، فى اتهامه بالتزوير.

واستدعت النيابة الشاب المتهم بحضور لجنة الامتحان بدلا من رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز، لمواجهته بالأخير.

تعود الواقعة إلى شهر مايو الماضى، حيث تم ضبط شخص يؤدي الامتحان بدلا من رمضان صبحى لاعب نادي بيراميدز، داخل معهد للسياحة والفنادق بأبو النمرس، وخلال الاستماع لأقوال المتهم اعترف بأنه حصل على مقابل مادي من اللاعب مقابل دخوله اللجنة وأداء الامتحان نيابة عنه.

وقال مقدم البلاغ، إنه تم اكتشاف محاولة الطالب أداء الامتحان بدلا من اللاعب خلال مراجعة تحقيق الشخصية مما دفع الإدارة للتحفظ عليه، وتحرير محضر بالواقعة.

في أول 4 أيام .. ماذا يحدث لك عند التوقف عن السكر تماما

السكريات

تسمم ونوبات تشنجية.. أضرار كارثية لتناول جوزة الطيب

لغداء سريع.. تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية

