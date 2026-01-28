«شوبير» يكشف: الأهلي يقترب من ضم مهاجم أجنبي.. ورحيل جراديشار

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن صفقة جديدة تقترب من الانضمام إلى صفوف النادي الأهلي خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وكتب شوبير عبر حسابه على فيسبوك: "الأهلي يقترب من ضم المهاجم البرتغالي كاموش، ورحيل جراديشار على سبيل الإعارة".

وأفاد مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي أن إدارة النادي توصلت إلى اتفاق مع نادي ترومسو النرويجي بشأن ضم اللاعب الأنجولي، المهاجم إيلتسن كامويش، لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة مقابل 500 ألف دولار.

وأوضح المصدر أن الاتفاق يتضمن بند أحقية الشراء في نهاية فترة الإعارة، بقيمة مليون دولار، في حال قرر الأهلي الاحتفاظ باللاعب بشكل دائم.

وأشار المصدر إلى أن الصفقة تأتي في إطار سعي الأهلي لتعزيز خط الهجوم خلال الموسم الحالي، مع الاستفادة من قدرات كامويش المميزة في المقدمة.