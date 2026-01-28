قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«الناس مش فاهمة الموضوع».. أول تعليق من محمد عبدالمنصف بعد أزمته الأسرية مع لقاء الخميسي
روسيا والصين وإيران.. الاستخبارات الأمريكية تُشكّك في قطع فنزويلا العلاقات مع الخصوم
النائب العام يُحيل شكوى «المهن الطبية» للتحقيق في واقعة الإضرار بأموال الاتحاد
أشرف عبدالعزيز: زيزو سيحصل على 83 مليون جنيه من الزمالك.. وقرار الاتحاد «مسألة وقت»
أتمنى فشله.. أسطورة أرسنال يُعلّق على مستقبل ريال مدريد تحت قيادة «أربيلوا»
«أبو العينين»: «مدبولي» واحد من أفضل رؤساء الوزراء في تاريخ مصر المُعاصر
أبو العينين: «مدبولي» واجه تحديات صعبة بكفاءة ويمتلك خبرات سياسية واقتصادية كبيرة
لحظات ود وحب بين إلهام شاهين وماجدة الرومي على ضفاف النيل | شاهد
عضو بالشيوخ: إعداد قانون ينظم استخدام الأطفال لمواقع التواصل بداية لحمايتهم
التعليم العالي تعلن عن 20 منحة بتمويل مشترك بين مصر وفرنسا
شوبير: الأهلي يتراجع عن إعارة عمر سيد معوض للبنك الأهلي
وكيل «أليو ديانج» يكشف كواليس العروض المُقدمة للاحتراف الأوروبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هشام حنفي: الأهلي حسم مواجهة وادي دجلة بالخبرات ويحتاج مهاجمًا بمواصفات خاصة

الأهلي
الأهلي
رباب الهواري

أكد هشام حنفي، نجم النادي الأهلي السابق، أن مباراة الأهلي ووادي دجلة جاءت قوية من الناحية الفنية، وشهدت أداءً مميزًا من لاعبي الفريقين. 

وأوضح أن اللقاء اتسم بالندية والالتزام الخططي، مشيرًا إلى أن أرضية استاد القاهرة ساعدت بشكل كبير على خروج المباراة بهذا المستوى، ما انعكس على سرعة الأداء وتبادل الهجمات بين الطرفين.


 خبرات الأهلي صنعت الفارق

وقال “حنفي”، خلال تصريحاته التليفزيونية، إن الأهلي نجح في حسم المباراة بفضل خبرات لاعبيه وقدرتهم على التعامل مع مجريات اللقاء في الأوقات الحاسمة. وأضاف أن الفريق الأحمر يعرف جيدًا كيف يدير المباريات الكبيرة، خاصة عندما تكون المنافسة قوية، وهو ما ظهر في الهدوء والتركيز داخل أرض الملعب حتى تحقيق الفوز.

الفوز يُعزّز الثقة والتوهج مُستمر

وأشار نجم الأهلي السابق إلى أن هذا الانتصار يمنح لاعبي الفريق دفعة معنوية كبيرة، ويزيد من ثقتهم بأنفسهم، لا سيما في ظل حالة التوهج التي يعيشها الأهلي مؤخرًا. وأكد أن الفريق يبدو جاهزًا بدنيًا وفنيًا، وهو ما انعكس بوضوح على الأداء الجماعي والروح القتالية للاعبين طوال المباراة.

فراغ هجومي بعد رحيل وسام أبو علي

وتطرّق “حنفي” إلى ملف الهجوم داخل الأهلي، موضحًا أن رحيل وسام أبو علي ترك فراغًا واضحًا في الخط الأمامي. وأكد أن الأهلي يحتاج للتعاقد مع مهاجم يمتلك نفس المواصفات الفنية والبدنية، وقادر على القيام بدور فعال داخل منطقة الجزاء، من أجل الحفاظ على القوة الهجومية للفريق في المنافسات المحلية والقارية.

مروان عثمان إضافة واعدة

وعن مروان عثمان، أوضح حنفي أنه لاعب جيد ويمتلك إمكانيات مميزة تؤهله للتطور بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة. وشدد على أن اللاعب يُعد إضافة قوية للأهلي، لما يتمتع به من مهارات فنية وحركات ذكية داخل الملعب، مؤكدًا أن منحه الثقة والدعم قد يجعله أحد العناصر المؤثرة في مستقبل الفريق. 

الأهلي أخبار الأهلي أخبار الرياضة دورى نايل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي على بوابة التعليم الأساسي .. برقم الجلوس

نت بلا حدود

انسي الباقات الشهرية.. الإنترنت بلا حدود قادم

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس جميع محافظات مصر

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس جميع محافظات مصر ..تفاصيل عاجلة

امتحانات

بالرابط | إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة في هذا الموعد

سعر الذهب في مصر

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب.. الحق اشتري

عواصف ترابية

محدش ينزل إلا للضرورة .. المصل واللقاح توجه تحذيرا لهؤلاء الأشخاص

وزارة الزراعة

فضيحة فساد تهز الزراعة.. اختلاس ملايين الجنيهات وتحويل للنيابة| القصة الكاملة

مشغولات ذهبية

رقم قياسي جديد .. صعود صاروخي في أسعار الذهب الآن

ترشيحاتنا

محافظ الغربية

الغربية.. إطلاق أولى خطوات إنشاء مراكز إيواء الكلاب الضالة بالمحافظة

جناح الطفل

إقبال كثيف على جناح الطفل بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

محافظ الغربية

رموز تجدد الثقة وتصنع المستقبل .. محافظ الغربية يترأس لجنة القيادات لاختيار الأفضل لتولي زمام الجهاز الإداري | صور

بالصور

القرع سرّ صحة الرجال.. فوائد مذهلة للبروستاتا والخصوبة والقلب

فوائد تناول القرع وبذور القرع للرجال
فوائد تناول القرع وبذور القرع للرجال
فوائد تناول القرع وبذور القرع للرجال

فندق على سطح القمر.. شركة أمريكية تبدأ حجز أول إقامة سياحية فضائية بعد 2032

فندق على سطح القمر
فندق على سطح القمر
فندق على سطح القمر

تخزين الأطعمة لرمضان .. طريقة تفريز الدجاج المعصج

دجاج معصج
دجاج معصج
دجاج معصج

تحذير صحي: مخاطر تناول الموز عند تحوّل لونه إلى البني .. متى يصبح غير آمن؟

مخاطر تناول الموز عند تغيّر لونه إلى البني
مخاطر تناول الموز عند تغيّر لونه إلى البني
مخاطر تناول الموز عند تغيّر لونه إلى البني

فيديو

نسرين أمين وبرامج المقالب

هربت السنة دي.. نسرين أمين تكشف حقيقة مشاركتها في برنامج رامز جلال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

جامعة دمنهور

لتعزيز التعاون الدولي.. جامعة دمنهور تعلن فوزها بالمشاركة في مشروع EUSEEDS الأوروبي

المزيد