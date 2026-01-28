هشام حنفي: الأهلي حسم مواجهة وادي دجلة بالخبرات ويحتاج مهاجمًا بمواصفات خاصة

أكد هشام حنفي، نجم النادي الأهلي السابق، أن مباراة الأهلي ووادي دجلة جاءت قوية من الناحية الفنية، وشهدت أداءً مميزًا من لاعبي الفريقين.

وأوضح أن اللقاء اتسم بالندية والالتزام الخططي، مشيرًا إلى أن أرضية استاد القاهرة ساعدت بشكل كبير على خروج المباراة بهذا المستوى، ما انعكس على سرعة الأداء وتبادل الهجمات بين الطرفين.



خبرات الأهلي صنعت الفارق

وقال “حنفي”، خلال تصريحاته التليفزيونية، إن الأهلي نجح في حسم المباراة بفضل خبرات لاعبيه وقدرتهم على التعامل مع مجريات اللقاء في الأوقات الحاسمة. وأضاف أن الفريق الأحمر يعرف جيدًا كيف يدير المباريات الكبيرة، خاصة عندما تكون المنافسة قوية، وهو ما ظهر في الهدوء والتركيز داخل أرض الملعب حتى تحقيق الفوز.

الفوز يُعزّز الثقة والتوهج مُستمر

وأشار نجم الأهلي السابق إلى أن هذا الانتصار يمنح لاعبي الفريق دفعة معنوية كبيرة، ويزيد من ثقتهم بأنفسهم، لا سيما في ظل حالة التوهج التي يعيشها الأهلي مؤخرًا. وأكد أن الفريق يبدو جاهزًا بدنيًا وفنيًا، وهو ما انعكس بوضوح على الأداء الجماعي والروح القتالية للاعبين طوال المباراة.

فراغ هجومي بعد رحيل وسام أبو علي

وتطرّق “حنفي” إلى ملف الهجوم داخل الأهلي، موضحًا أن رحيل وسام أبو علي ترك فراغًا واضحًا في الخط الأمامي. وأكد أن الأهلي يحتاج للتعاقد مع مهاجم يمتلك نفس المواصفات الفنية والبدنية، وقادر على القيام بدور فعال داخل منطقة الجزاء، من أجل الحفاظ على القوة الهجومية للفريق في المنافسات المحلية والقارية.

مروان عثمان إضافة واعدة

وعن مروان عثمان، أوضح حنفي أنه لاعب جيد ويمتلك إمكانيات مميزة تؤهله للتطور بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة. وشدد على أن اللاعب يُعد إضافة قوية للأهلي، لما يتمتع به من مهارات فنية وحركات ذكية داخل الملعب، مؤكدًا أن منحه الثقة والدعم قد يجعله أحد العناصر المؤثرة في مستقبل الفريق.