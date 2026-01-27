35 مليون جنيه والتوقيع بكرا | صفقة مفاجئة في الأهلي من نادٍ شهير

كشفت مصادر داخل الاهلي أنه قد تم الاتفاق مع بتروجت على ضم هادي رياض بمقابل 35 مليون جنيه.

واضاف المصدر ان اللاعب سيظهر في الأهلي غدًا للتوقيع لمدة 4 سنوات مقبلة.

وانضم اللاعب للنادي الأهلي مقابل 35 مليون جنيه.

تفاصيل الصفقة:

30 مليون جنيه سيتم تسديدها على قسطين: الأول فور توقيع العقد، والثاني بعد شهر، قيمة كل قسط 15 مليون جنيه.

5 مليون جنيه إضافية كبند محفز في حال تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا.

تأتي الصفقة ضمن تعزيزات الأهلي استعدادًا للمنافسات المقبلة على الصعيدين المحلي والقاري، مع توقع أن يلعب هادي رياض دورًا مهمًا في التشكيل الأساسي للفريق.