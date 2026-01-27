قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

غموض في صفقة الأهلي لـ برشلونة

برشلونة
برشلونة
حسام الحارتي

أعلن المدير الرياضي بالنادي الأهلي ، وليد صلاح الدين، أن ناديه قد توصل لاتفاق نهائي يقضي بانتقال المهاجم الشاب حمزة عبد الكريم إلى صفوف نادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. 

وأضاف انه تم الاتفاق على أن الصفقة ستكون على سبيل الإعارة مع خيار شراء في نهاية الموسم، بعد مفاوضات طويلة بين الناديين

 وعن تصريحات الأهلي عن إتمام الصفقة، تحدثت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية عن تضارب في الروايات المتعلقة بالمفاوضات، مشيرة إلى وجود بعض التعقيدات الإدارية التي أثرت على الإعلان الرسمي حتى الآن، مما يجعل الموقف لا يزال قيد المتابعة.

 وفي سياق سابق أفادت صحيفة «ماركا» أن الأهلي وافق على إعارة اللاعب، البالغ من العمر 18 عامًا، إلى صفوف فريق برشلونة أتلتيك، ضمن خطة النادي الكتالوني لدعم فريقه الرديف، على أن تتضمن الصفقة بند أحقية الشراء مقابل 3 ملايين يورو، مع إمكانية ارتفاع القيمة إلى 5 ملايين يورو وفق بنود إضافية لم يُكشف عنها بعد.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة برشلونة تواصل تحركاتها المكثفة في الميركاتو الشتوي، ليس فقط لتدعيم الفريق الأول، بل أيضًا لتعزيز فرق الفئات العمرية بالمواهب الشابة التي تمتلك مستقبلًا واعدًا.

وفي السياق ذاته، أكد وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، صحة الأنباء المتعلقة بانتقال حمزة عبد الكريم إلى برشلونة، موضحًا: «حمزة سينتقل بالفعل إلى برشلونة، وأتمنى له التوفيق في خطوته المقبلة وأن ينجح في إثبات قدراته هناك».

ويُعد حمزة عبد الكريم من أبرز المواهب الصاعدة في الكرة المصرية، حيث يجيد اللعب في مركز رأس الحربة، ونجح في لفت أنظار عدد من الأندية الأوروبية الكبرى، من بينها بايرن ميونخ، قبل أن يحسم رغبته بالانتقال إلى برشلونة.

وكان اللاعب قد قدم مستويات مميزة خلال مشاركته في بطولة كأس العالم تحت 17 عامًا التي أقيمت في قطر، وحرص على توديع زملائه داخل الأهلي، في انتظار الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الأيام المقبلة عقب اجتيازه الفحوصات الطبية.

