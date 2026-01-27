فادية عبد الغني: أدواري في نوستالجيا الفن الجميل شكّلت ملامح شخصيتي الفنية

أكدت الفنانة فادية عبد الغني، أن جميع الشخصيات التي قدمتها خلال مسيرتها الفنية، من بينها شخصية «فوزية فراويلة» و«مريم» وغيرها، مثّلت محطات أساسية في تشكيل وبناء شخصيتها الفنية، مشيرة إلى أن هذه الأدوار ساعدتها على الانتقال بسلاسة من مرحلة فنية إلى أخرى، وتركـت بصمة واضحة في مشوارها الإبداعي.

وأوضحت عبد الغني، خلال لقائها ببرنامج كلمة أخيرة الذي يقدمه الإعلامي أحمد سالم على قناة ON، أن مشاركتها في مسلسل المال والبنون شكّلت نقطة تحول مهمة في مسيرتها الفنية، فيما أكد مسلسل نصف ربيع الآخر نضجها الفني وتوهجها الإبداعي، لافتة إلى أن هذه الأعمال أسهمت في تعزيز علاقتها بالجمهور وتقديم تجربة فنية متكاملة.

وأشارت إلى أنها حظيت بفرصة العمل مع عدد من كبار نجوم الفن، من بينهم يحيى الفخراني، نور الشريف، محمود ياسين، فاروق الفيشاوي، وحسن فهمي، مؤكدة أن كل تجربة عمل مع هؤلاء النجوم أضافت لها خبرات فنية وإنسانية مهمة، وأنها كانت حريصة دائمًا على تحمل المسؤولية الفنية عند الوقوف أمام هذه القامات الكبيرة.

وأضافت أن الحنين لا يفارقها لزمن الفن الجميل، الذي اتسم بالهدوء والصدق وروح الصداقة بين الفنانين، معربة عن أمنيتها في العودة إلى تلك المرحلة التي شكّلت جزءًا أصيلًا من حياتها ومسيرتها الفنية، ومؤكدة أن كل تجربة خاضتها أسهمت في صقل موهبتها وإثراء شخصيتها الفنية.