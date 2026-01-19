فادية عبد الغني: كنت سأقدم دوراً في مسلسل محمود المصري ولكن زميلة أخذت الدور

أكدت الفنانة فادية عبد الغني، أن مسلسل المال والبنون حقق نجاحاً كبيراً من خلال جزئيه الأول والثاني، مشيرة إلى أن صناع العمل كان لديهم نية لتقديم جزء ثالث ولكن معظم الفنانين رحلوا عن عالمنا ولم يتبقى منهم أحد، متمنية تقديم جزء ثانٍ من مسلسل سوق العصر.

وتابعت الفنانة فادية عبد الغني، حديثها خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج تفاصيل الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل عبر فضائية صدى البلد 2، أنه كان هناك تعاون مع النجم عادل إمام، وعرض الورق عليها ولكن وجدت زميلة أخرى تقوم بالدور وهذا يحدث كثيرا، وفي مسلسل محمود المصري مع محمود عبدالعزيز، عرض عليها دور، وسألت عن ترتيب الاسم على التتر، وحصل أزمة وأتت فنانة مكانها، مردفة أن الشخصية التي كانت ستلعبها هي شقيقة الفنان الراحل محمود عبد العزيز في المسلسل.

فادية عبد الغنى تنبأت بنجومية محمد هنيدي

وأشارت الفنانة فادية عبد الغني، إلى أنها تنبأت بنجومية محمد هنيدي، وقدمت معه فيلم يا أنا يا خالتي، واستمعت جدا بالعمل معه كانت له كواليس رائعة، فشاهدته في بداياته الفنية وكان يقدم مشهد لمدة 3 دقائق خلال مسرحية الدكتور زعتر، ووقتها لم يكن معروفاً بالحجم المتعارف عليه في وقتنا الحالي.

وعن النقد الذي يطال الفنان محمد هنيدي، في الوقت الحالي، مؤكدة أنه ليس من المفترض أن يقدم أعمالاً وجميعها تحقق نجاحات فمن الطبيعي أن يصيب ويخطأ الفنان في أي عمل، وهناك أشخاص ينتقدون لمجرد أن غيره أنتقد أو سمع عن العمل من غيره دون أن يرى ويحكم بنفسه، ومحمد هنيدي كوميديان رائع وفنان جميل.



