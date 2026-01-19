فادية عبد الغني تكشف سبب غيابها عن الفن لمدة 5 سنوات

قالت الفنانة فادية عبد الغني، أن ما جذبها للمشاركة في مسلسل أولاد الراعي هو الشخصية نفسها فهي لم تقدمها من قبل ومختلفة عن أعمالهات السابقه التي لعبتها من قبل، موضحة أن الشخصية مزيج بين الخير والشر.

وتابعت الفنانة فادية عبد الغني، حديثها خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج تفاصيل الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل عبر فضائية صدى البلد 2، أنها سعيدة بالتعاون مع الفنان ماجد المصري فهو عشرة عمر وتعاونت معه لأكثر من مرة في أعمال سابقة منذ مسلسل أيام التؤام، وهو فنان راقي وجميل ومحترم وحنون ويفهم جيداً ما يقدمه وسعيدة بالخطوات الرائعة التي شارك فيها سابقاً.

وعن تعاونها مع النجم خالد الصاوي قالت: دي أول مرة هنشتغل مع بعض وسعيدة بالتعاون معاه وهو فنان كبير وليه طاقة فنية رائعة كبيرة وبحبه أوي وعاجبني جداً في الدور اللي بيعمله، ونرمين ماهر فنانة راقية ورائعة وأحمد عيد بحبه جداً وهو ممثل موهوب.

سبب غياب فادية عبد الغنى عن الفن

وعن غيابها بالوسط الفني لمدة 5 سنوات، أكدت أنها اختارت البعد ولكن دون قصد كون ما يعرض عليها لم يناسب موهبتها الفنية فإختيار الدور مهم جداً للفنان وأحياناً تكون مساحة الدور تكون صغيرة فيضيف للفنان ففي تلك الحالة تقبل بذلك، وغيابها عن الفن كان تحصيل حاصل فهي تفكر جيداً قبل تقديم أي عمل.