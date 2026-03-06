السفيرة الرومانية بالقاهرة: شراكتنا مع مصر نموذج للصداقة التاريخية والتعاون الاقتصادي المتنامي

أكدت سفيرة رومانيا لدى مصر أوليفيا تودران، عمق العلاقات المصرية الرومانية التي تمتد جذورها إلى عام 1906، مشيرة إلى أنها علاقات تقوم على الصداقة والأخوة والتوافق في العديد من القضايا السياسية، خاصة في مجال الشؤون الخارجية.

وقالت السفيرة، في حديث للإذاعة المصرية، إن العلاقات بين قيادتي البلدين شهدت دفعة قوية خلال السنوات الأخيرة، حيث قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة إلى رومانيا عام 2019، فيما زار الرئيس الروماني مصر عام 2021، كما التقى الرئيسان مرة أخرى خلال مؤتمر المناخ في شرم الشيخ عام 2022، وهو ما يعكس عمق الصداقة والتفاهم بين الجانبين.

مصر ركيزة أساسية لدعم الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط

وأضافت أن رومانيا تنظر إلى مصر باعتبارها ركيزة أساسية لدعم الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط، مشيدة بما حققته مصر من تطور كبير في مجال البنية التحتية خلال السنوات الأخيرة.

وأوضحت أن هذا التطور ساهم في زيادة أعداد السياح الرومانيين الوافدين إلى مصر، التي تعد الوجهة الخارجية الأولى للسياحة الرومانية، خاصة خلال فصول الربيع والخريف والشتاء، مشيرة إلى أن افتتاح المتحف المصري الكبير ساهم كذلك في تعزيز الإقبال على زيارة القاهرة والآثار المصرية في الأقصر وأسوان.

وأشارت السفيرة إلى أن رومانيا تصدر إلى مصر القمح والذرة والمنتجات الزراعية والكيماوية والأخشاب والسيارات، فيما تصدر مصر إلى رومانيا الأسمدة والفاكهة والخضروات وبعض المنتجات الكيماوية، إلى جانب العمالة المصرية الماهرة في مجالات البناء والزراعة والخدمات.

وأضافت أن الاستثمارات الرومانية في مصر تركز بشكل أساسي على قطاع الطاقة والطاقة المتجددة، لافتة إلى أن موقع مصر الاستراتيجي بين إفريقيا وآسيا يجعلها بوابة مهمة للاستثمار في الأسواق الإفريقية، وهو ما يشجع العديد من المستثمرين الرومانيين على دراسة إقامة مصانع في المنطقة الاقتصادية التابعة لهيئة قناة السويس.

كما أشارت إلى مشاركة رومانيا كضيف شرف في معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام، حيث نظمت 33 فعالية ثقافية على مدار 13 يوما، وتمت ترجمة أكثر من 16 كتابا رومانيا إلى اللغة العربية، الأمر الذي ساهم في تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين.

وأوضحت أن الجناح الروماني في المعرض شهد إقبالاً كبيراً، حيث زاره أكثر من 17 ألف شخص، كما شارك الوفد الروماني في أكثر من 50 لقاء صحفيا خلال فترة المعرض، ما ساعد في تعريف الجمهور المصري بالثقافة الرومانية وتعزيز أواصر الصداقة بين الشعبين.

وأعربت السفيرة عن تطلعها إلى زيادة التعاون الاقتصادي والثقافي بين مصر ورومانيا خلال الفترة المقبلة، وصولاً إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

يذكر أن السفيرة أوليفيا تودران حاصلة على درجة الدكتوراه في العلاقات الدولية، وسبق أن عملت في وزارة الخارجية الرومانية، كما شغلت منصبا دبلوماسيا في السفارة الرومانية في بلجيكا.