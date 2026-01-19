فادية عبد الغني: شوفت هنيدي في بداياته وتنبأت بنجوميته الكوميدية

كشفت الفنانة فادية عبد الغني، أنها كانت مرشحة لدور في مسلسل محمود المصري، أمام الراحل محمود عبد العزيز، موضحة أن الدور كان لشخصية شقيقته، وأنها قرأت الورق بالفعل، لكنها لم تشارك في النهاية؛ ربما بسبب اختلاف على ترتيب الأسماء على التتر، أو مكان الاسم.

وقالت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل، في برنامج "تفاصيل"، المذاع على قناة "صدى البلد 2"، إن هذا الدور الذي أدته زميلتي، كان رائعًا، وأنا أثنيت على أدائها الجميل جدًا.

وأضافت: "أنا تنبأت بمحمد هنيدي، وشوفته في مسرحية دكتور زعتر، وكان لسه مش معروف، وحسيت إنه هيكون ليه نجاح كبير في الكوميديا؛ بسبب خفة دمه وبراعته في الأداء".

ونفت ما تردد حول خلافها مع الفنانة فيفي عبده، مؤكدة: "ما حصلش أي خناقات بينَّا، مجرد مشهد تم تحريفه في الصحافة، وفيفي عبده من الشخصيات المحبوبة عندي".