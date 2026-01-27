منع الأطفال دون الـ 16 عامًا من استخدام للمحمول | تفاصيل مهمة

أكد المهندس محمد الحارثي استشاري تكنولوجيا المعلومات، أن تنظيم الاتصالات يملك مطالبة المنصات والشركات وممثليها في مصر يمنع استخدام الأطفال للمحمول دون الـ 16 سنة.

وقال الحارثي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر “أم بي سي مصر”، أن كل المنصات لديها القدرة على تحليل سلوك المستخدم وبالتالي معرفة معلومات السن للمستخدمين، مؤكدا أن منصات التواصل الإجتماعي أقوى من سلطة الأسرة مع أطفالها.

وتابع إستشاري تكنولوجيا المعلومات، أنه إذا استمر عدم منع الأطفال من إستخدام المحمول سيكون لدينا جيل ليس لديه قدرة على الإبداع.

