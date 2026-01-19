كواليس اختراق "إنستجرام" الكبير وعرضها على "الدارك ويب".. تفاصيل

كشف محمد الحارثي خبير أمن المعلومات، كواليس اختراق "إنستجرام" الكبير وعرضها على "الدارك ويب"، وأكد أن كل فترة يكون هناك اختراق لبعض الحسابات، وأنه في فترة قريبة فهناك ملايين الحسابات تعرضت لبعض المشكلات، وكان منها الفيس بوك.

وأضاف خبير أمن المعلومات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على القناة الأولى، أن شركة ميتا تتعرض لـ اختراقات بشكل مستمر، وأنها حتى هذه اللحظة لا تستطيع مواجهة هذه الاختراقات.

ولفت إلى أن الـ 17 مليون حساب التي تم اختراقهم منهم حسابات في مصر، وفي بعض المنطقة العربية، وأنه يطالب جميع المواطنين بتأمين الحسابات الشخصية منعا للاختراق.

وأشار إلى أن البيانات التي يتم اختراقها لن تسمح بالدخول على الحساب الشخصي، ولذلك على كل شخص ربط الحساب برقم الموبايل، حتى لا يتم فتح الحساب إلا بعد رسالة على الموبايل.