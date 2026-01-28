قرار مفاجئ من الأهلي بشأن مستقبل عمر سيد معوض

كشف الإعلامي احمد شوبير عن تراجع النادي الأهلي عن إعارة عمر سيد معوض الي نادي البنك الأهلي.

وكتب شوبير من خلال حسابه الشخصي قيس بوك :" عاجل الاهلي يتراجع عن اعارة عمر سيد معوض الي البنك الاهلي ويرفض بيعه نهائيا الي نادي زد واجتماع ف الاهلي غدا لبحث مستقبل اللاعب .. اللاعب كان قد انهي كل شئ مع البنك الاهلي علي سبيل الاعاره وفوجئ منذ قليل بقرار الادارة



وفي سياق آخر أكد الإعلامي خالد الغندور، أن شركة التسويق المتعاقدة مع اللاعب الشاب عمر سيد معوض، لاعب النادي الأهلي، بدأت التحرك خلال الفترة الحالية لتسويق اللاعب مجددًا في أوروبا، ضمن خطة تهدف لتأمين عرض احتراف خارجي في الفترة المقبلة، في ظل القناعة بإمكانياته الفنية وقدرته على خوض تجربة احتراف مبكر.

وأوضح المصدر عبر برنامج ستاد المحور أن الشركة تركز بشكل خاص على الدوري الإسباني، على أن يتم جلب عرض رسمي إما خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير، أو على أقصى تقدير خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، تمهيدًا لعرض الأمر على إدارة الأهلي لاتخاذ القرار المناسب.