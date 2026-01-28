إمام عاشور قده 100 مرة.. رضا عبد العال يهاجم نجم الأهلي

هاجم رضا عبد العال، نجم الكرة المصرية السابق، محمد علي بن رمضان، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بسبب أدائه في مباراة وادي دجلة بالدوري المصري.

وقال رضا عبد العال، في تصريحات عبر قناته على موقع الفيديوهات «يوتيوب»: «مش عارف بن رمضان ده لسه موجود في الأهلي إزاي، المفروض كان يطلع في الإعارات اللي فاتت دي».

وأضاف: «راجل عفيجي، ومتحسش بوجوده وأول لما جه قولنا إن هو اللي هيقعد إمام عاشور ، ولكن طلع إن إمام عاشور برجله الشمال قده 100 مرة».

ونجح الأهلي في العودة لطريق الانتصارات بالدوري المصري، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على نظيره وادي دجلة بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ16 من المسابقة.