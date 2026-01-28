قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية يكثف اتصالاته لتهيئة الظروف لاستئناف الحوار بين أمريكا وإيران
شاحنات المساعدات تعبر إلى غزة بالقافلة الـ126 من "زاد العزة"
ترامب : هناك "أسطولاً" ثان يتجه نحو إيران الآن
أخطاء شائعة في تخزين الأكلات قبل رمضان.. احذريها حتى لا تتحوّل «العزومة» إلى كارثة صحية
الأرصاد تكشف عن موعد انتهاء فصل الشتاء وتفاصيل الطقس الأيام المقبلة
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الأربعاء 28 يناير 2026
تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام جالطة سراي اليوم في دوري أبطال أوروبا
قرار مفاجئ من الأهلي بشأن مستقبل عمر سيد معوض
إكرامي الشحات يكشف تفاصيل جلسة جمعت بين رمضان صبحي والخطيب
إنتاج فسائل النخيل بإقليم توشكى لتقليل الاعتماد على المصادر الخارجية
مانشستر سيتي يُواجه جالطة سراي اليوم في الجولة الأخيرة بدوري أبطال أوروبا
الزمالك يصطدم ببتروجت اليوم في مواجهة مهمة بالدوري المصري
مهيب عبد الهادي يوجه رسائل نارية لجماهير الأهلي بسبب المهاجم الأجنبي

يمنى عبد الظاهر

وجه الإعلامي مهيب عبد الهادي، رسائل نارية لجماهير النادي الأهلي، بسبب هجومهم على مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب، خلال مباراة يانج أفريكانز التنزاني، لعدم حسم صفقة المهاجم الأجنبي.

وقال مهيب عبد الهادي، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "ام بي سي مصر»: «مفيش حاجة من جماهير الأهلي إلا عن صفقة المهاجم، المهاجم الأجنبي، الصفقات فين، ياسين منصور والخطيب، نفذوا وعودهم ولا منفذوش»

وأضاف: «أنا مش عارف هو إيه اللي بيحصل! مالقوش في الورد عيب قالوله يا أحمر الخدين! احنا بنهرج، أنا مفهمتش الجماهير اللي هتفت ضد مجلس الإدارة عشان الصفقات، مفروض إنها جماهير الأهلي».

وتابع: «كل الاحترام والتقدير لجماهير الأهلي، لكن إنت عند كل الصفقات دي وكل النجوم دي وباصص على مهاجم أجنبي !»

وواصل: «في إيه يا جماعة بجد، أومال جمهور الزمالك يعمل إيه! والله ليكم الجنة يا جماهير الزمالك على اللي بيحصل في فريكم».

لتعزيز التعاون الدولي.. جامعة دمنهور تعلن فوزها بالمشاركة في مشروع EUSEEDS الأوروبي

