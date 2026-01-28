مهيب عبد الهادي يوجه رسائل نارية لجماهير الأهلي بسبب المهاجم الأجنبي

وجه الإعلامي مهيب عبد الهادي، رسائل نارية لجماهير النادي الأهلي، بسبب هجومهم على مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب، خلال مباراة يانج أفريكانز التنزاني، لعدم حسم صفقة المهاجم الأجنبي.

وقال مهيب عبد الهادي، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "ام بي سي مصر»: «مفيش حاجة من جماهير الأهلي إلا عن صفقة المهاجم، المهاجم الأجنبي، الصفقات فين، ياسين منصور والخطيب، نفذوا وعودهم ولا منفذوش»

وأضاف: «أنا مش عارف هو إيه اللي بيحصل! مالقوش في الورد عيب قالوله يا أحمر الخدين! احنا بنهرج، أنا مفهمتش الجماهير اللي هتفت ضد مجلس الإدارة عشان الصفقات، مفروض إنها جماهير الأهلي».

وتابع: «كل الاحترام والتقدير لجماهير الأهلي، لكن إنت عند كل الصفقات دي وكل النجوم دي وباصص على مهاجم أجنبي !»

وواصل: «في إيه يا جماعة بجد، أومال جمهور الزمالك يعمل إيه! والله ليكم الجنة يا جماهير الزمالك على اللي بيحصل في فريكم».