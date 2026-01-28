قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

الأهلي يقترب من حسم صفقة كامويش .. تفاصيل الاتفاق وبنود الإعارة والشراء

كامويش
كامويش
رباب الهواري

دخل النادي الأهلي مرحلة متقدمة في مفاوضاته لضم اللاعب كامويش قادمًا من نادي ترومسو النرويجي، في إطار سعي القلعة الحمراء لتدعيم صفوف الفريق بعناصر مميزة خلال الفترة المقبلة، استعدادًا للاستحقاقات المحلية والقارية.

اتفاق مبدئي بين الأهلي وترومسو

توصل الأهلي إلى اتفاق مبدئي مع نادي ترومسو يقضي بضم كامويش على سبيل الإعارة، مع وضع بند أحقية الشراء بنهاية فترة الإعارة، في خطوة تعكس رغبة النادي في تقييم اللاعب فنيًا قبل اتخاذ قرار الشراء النهائي.

القيمة المالية للصفقة

بحسب ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين، بلغت قيمة الإعارة 500 ألف دولار، على أن يتمكن الأهلي من تفعيل بند الشراء مقابل مليون و100 ألف دولار في حال اقتناع الجهاز الفني بإمكانات اللاعب وقدرته على تقديم الإضافة المطلوبة للفريق.

تفاصيل العقود لم تُحسم بعد

ورغم التوصل لاتفاق شبه كامل بين الناديين، إلا أن العقود لم تُوقّع رسميًا حتى الآن، حيث لا تزال هناك بعض التفاصيل النهائية التي يجري التفاوض حولها، خاصة ما يتعلق بـالبنود الشخصية للاعب، مثل الراتب السنوي، المكافآت، ومدة التعاقد حال تفعيل بند الشراء.

مفاوضات مستمرة لحسم الصفقة

وتسير المفاوضات في أجواء إيجابية بين جميع الأطراف، وسط رغبة متبادلة في إنهاء الصفقة خلال الفترة القريبة، على أن يتم الإعلان الرسمي فور الاتفاق على جميع التفاصيل وتوقيع العقود بشكل نهائي.

رؤية الجهاز الفني

ويأتي اهتمام الأهلي بضم كامويش بناءً على رؤية الجهاز الفني، الذي يرى في اللاعب إضافة قوية قادرة على تعزيز صفوف الفريق، خاصة في ظل ضغط المباريات وتعدد البطولات التي ينافس عليها النادي خلال الموسم الحالي.

الإعلان الرسمي في انتظار التوقيع

ومن المنتظر أن يحسم الأهلي الصفقة بشكل نهائي خلال الأيام المقبلة، ليتم تقديم اللاعب رسميًا للجماهير، حال تجاوز العقبات البسيطة المتبقية في المفاوضات، ليبدأ بعدها مشواره بقميص القلعة الحمراء


 

