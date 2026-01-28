الأهلي يحسم صفقة سوبر.. إبراهيم فايق: إمام عاشور رجل بمعني الكلمة

قال الإعلامي إبراهيم فايق إن النادي الأهلي اقترب من إتمام صفقة اللاعب الأنجولي يلتسين كاموش بنسبة 98%، على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.

وأضاف فايق، خلال ظهوره في برنامجه «الكورة مع فايق» على قناة MBC مصر 2، أن اللاعب قدّم أداءً قويًا مع ناديه النرويجي ترومسو، حيث ساهم بـ17 مساهمة تهديفية خلال 29 مباراة في الدوري النرويجي الممتاز، مشيرًا إلى أن اللاعب الأنجولي يبلغ من العمر 26 عامًا.

وأشار إلى أن إمام عاشور «رجل بمعنى الكلمة»، وأن الكرة في قدميه لها متعة أخرى، حيث قدّم أداءً مميزًا في المباراة التي أُقيمت ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري المصري الممتاز.

وأضاف: «الشياطين الحمر قدّموا أداءً مميزًا في مباراة وادي دجلة على استاد القاهرة الدولي، ليرتفع رصيدهم إلى 26 نقطة ويحتلوا المركز الثالث، بينما يليه وادي دجلة برصيد 23 نقطة».