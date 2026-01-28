قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية يكثف اتصالاته لتهيئة الظروف لاستئناف الحوار بين أمريكا وإيران
شاحنات المساعدات تعبر إلى غزة بالقافلة الـ126 من "زاد العزة"
ترامب : هناك "أسطولاً" ثان يتجه نحو إيران الآن
أخطاء شائعة في تخزين الأكلات قبل رمضان.. احذريها حتى لا تتحوّل «العزومة» إلى كارثة صحية
الأرصاد تكشف عن موعد انتهاء فصل الشتاء وتفاصيل الطقس الأيام المقبلة
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الأربعاء 28 يناير 2026
تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام جالطة سراي اليوم في دوري أبطال أوروبا
قرار مفاجئ من الأهلي بشأن مستقبل عمر سيد معوض
إكرامي الشحات يكشف تفاصيل جلسة جمعت بين رمضان صبحي والخطيب
إنتاج فسائل النخيل بإقليم توشكى لتقليل الاعتماد على المصادر الخارجية
مانشستر سيتي يُواجه جالطة سراي اليوم في الجولة الأخيرة بدوري أبطال أوروبا
الزمالك يصطدم ببتروجت اليوم في مواجهة مهمة بالدوري المصري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

أحمد السيد يشيد بأداء صفقة الأهلي الجديدة

الأهلي
يمنى عبد الظاهر

أشاد أحمد السيد، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، بالأداء الذي قدمه الفريق الأحمر أمام وادي دجلة، مؤكدًا أن الأهلي قدم مباراة كبيرة من جميع النواحي الفنية.

وقال السيد، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان»، الذي يذاع على قناة «CBC»، إن مدرب وادي دجلة محمد الشيخ اضطر لتغيير طريقة اللعب بسبب تفوق الأهلي، مشيرًا إلى أن أي فريق يلجأ إلى الدفاع أمام الأهلي سيواجه صعوبات، كما حدث سابقًا في مواجهة بتروجت.

وأشاد بالمهاجم مروان عثمان، موضحًا أنه لاعب جيد ويتقن التحرك خلف المدافعين، وأن الأهلي يحتاج في الوقت الحالي إلى مهاجم بهذه المواصفات ليكون مؤثرًا على أرض الملعب.

وأضاف أن الأهلي بدأ يعتمد على التعاقد مع اللاعبين على سبيل الإعارة مع وجود بند شراء، وهو أسلوب يقلل المخاطر المالية في حال عدم نجاح اللاعب في التألق.

وأكد أن المدافع ياسين مرعي لاعب جيد ويواصل التطور بشكل ملحوظ.

وتابع السيد  الحديث عن الفرق المنافسة، مشيرًا إلى أن فريق بتروجت يمتلك عناصر قوية، بما في ذلك البدلاء الذين يوازي مستوى الأساسيين، متوقعًا صعوبة مواجهة الزمالك المقبلة، لكنه رجح فوز الفريق الأبيض.

وتحدث أحمد السيد عن المباراة المرتقبة للأهلي ضد يانج أفريكانز في دوري الأبطال، مؤكدًا أنها ستكون مواجهة صعبة نظرًا لمنافسة الفريقين على صدارة المجموعة، بالإضافة إلى أن المباراة التالية ستكون خارج ملعب الأهلي، ما يزيد من أهمية تحقيق نتيجة إيجابية لضمان موقف مريح في البطولة.

أحمد السيد الأهلي وادي دجلة الدوري المصري مواجهة بتروجت الزمالك

