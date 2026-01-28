أحمد السيد يشيد بأداء صفقة الأهلي الجديدة

أشاد أحمد السيد، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، بالأداء الذي قدمه الفريق الأحمر أمام وادي دجلة، مؤكدًا أن الأهلي قدم مباراة كبيرة من جميع النواحي الفنية.

وقال السيد، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان»، الذي يذاع على قناة «CBC»، إن مدرب وادي دجلة محمد الشيخ اضطر لتغيير طريقة اللعب بسبب تفوق الأهلي، مشيرًا إلى أن أي فريق يلجأ إلى الدفاع أمام الأهلي سيواجه صعوبات، كما حدث سابقًا في مواجهة بتروجت.

وأشاد بالمهاجم مروان عثمان، موضحًا أنه لاعب جيد ويتقن التحرك خلف المدافعين، وأن الأهلي يحتاج في الوقت الحالي إلى مهاجم بهذه المواصفات ليكون مؤثرًا على أرض الملعب.

وأضاف أن الأهلي بدأ يعتمد على التعاقد مع اللاعبين على سبيل الإعارة مع وجود بند شراء، وهو أسلوب يقلل المخاطر المالية في حال عدم نجاح اللاعب في التألق.

وأكد أن المدافع ياسين مرعي لاعب جيد ويواصل التطور بشكل ملحوظ.

وتابع السيد الحديث عن الفرق المنافسة، مشيرًا إلى أن فريق بتروجت يمتلك عناصر قوية، بما في ذلك البدلاء الذين يوازي مستوى الأساسيين، متوقعًا صعوبة مواجهة الزمالك المقبلة، لكنه رجح فوز الفريق الأبيض.

وتحدث أحمد السيد عن المباراة المرتقبة للأهلي ضد يانج أفريكانز في دوري الأبطال، مؤكدًا أنها ستكون مواجهة صعبة نظرًا لمنافسة الفريقين على صدارة المجموعة، بالإضافة إلى أن المباراة التالية ستكون خارج ملعب الأهلي، ما يزيد من أهمية تحقيق نتيجة إيجابية لضمان موقف مريح في البطولة.