وكيل «أليو ديانج» يكشف كواليس العروض المُقدمة للاحتراف الأوروبي

كشف خالد مغربي وكيل لاعب النادي الأهلي أليو ديانج، عن العروض المقدمة للمالي، خلال الميركاتو الشتوي.

وقال وكيل أليو ديانج في تصريحات نقلها الإعلامي أمير هشام: “ملف التجديد كان “سلسًا” في بدايته، لكن عقب كأس الأمم الإفريقية تلقّى ديانج عرضًا رسميًا من فالنسيا الإسباني، ما أدى لتجميد المفاوضات مؤقتًا، خاصة في ظل طموح اللاعب لخوض تجربة الاحتراف الأوروبي”.

وتابع: “المفاوضات انطلقت يوم 25 نوفمبر، وسبق أن رفض الأهلي عرضًا سعوديًا من الحزم. العرض الأول للتجديد لم يكن قويًا، ومع إعادة فتح الملف تم تقليص المطالب المالية أكثر من مرة، إلا أن الفجوة ظلت قائمة بين عرض الأهلي والعروض الخارجية”.

وأضاف: “جلسة الحسم مع سيد عبد الحفيظ تم التوصل لاتفاق نهائي حول الأرقام خلال اجتماع سريع لم يتجاوز 5 دقائق، لكن مشاركة اللاعب في أمم إفريقيا حالت دون إتمام التوقيع”.