إشادة نارية.. إعلامية: مروان عثمان سيكون مهاجم منتخب مصر الفترة المقبلة

أكدت الإعلامية سهام صالح، خلال تصريحاتها في برنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، أن مروان عثمان يمتلك كل المقومات التي تؤهله ليكون مهاجم منتخب مصر الأول في المستقبل القريب، في ظل المستويات المميزة التي يقدمها مع فريقه.

وأشادت سهام بالأداء القوي الذي ظهر به اللاعب خلال مواجهة الأهلي أمام وادي دجلة، حيث كان مصدر إزعاج دائم لدفاع المنافس، وتحركاته المستمرة صنعت العديد من الفرص الخطيرة.

وأضافت أن مروان عثمان تُوِّج مجهوده بتسجيل الهدف الثالث، ليسهم بقوة في فوز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، مؤكدة أن استمراره على هذا المستوى سيقرّبه بقوة من تمثيل المنتخب الوطني.