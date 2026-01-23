بعد رفض عرض فالنسيا.. ديانج يضغط للرحيل عن الأهلي

كشف الإعلامي جمال الغندور، من مصدر داخل النادي الأهلي عن تفاصيل عرض نادي فالنسيا الإسباني للتعاقد مع المالي أليو ديانج، حيث تقدم النادي الإسباني بعرض مالي قيمته 300 ألف دولار، مع ترحيب اللاعب بتحمل جزء من المقابل المالي يتراوح بين 200 و300 ألف دولار، في محاولة لزيادة القيمة الإجمالية للعرض لصالح القلعة الحمراء.

وأوضح المصدر عبر برنامج ستاد المحور أن ديانج أبدى موافقته على رفع المقابل المالي من 500 إلى 600 ألف دولار بعد رفض الأهلي العرض الأول، إلا أن عرض فالنسيا لا يتضمن أي نسبة إعادة بيع أو امتيازات مستقبلية للأهلي.

وأضاف أن اللاعب يرغب بقوة في الرحيل وخوض تجربة الاحتراف بالدوري الإسباني، وقد أخطر إدارة الأهلي بأنه في حال رفض رحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، سيوقع عقود انتقاله إلى فالنسيا في يناير الجاري، على أن ينتقل إلى النادي الإسباني مجانًا بنهاية الموسم.