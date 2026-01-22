خالد الغندور: الأهلي يتحرك لضم لاعب وسط إفريقي شاب لتعويض رحيل ديانج

أكد الإعلامي خالد الغندور مصدر بالأهلي أن إدارة الكرة بالنادي بدأت التحرك للبحث عن التعاقد مع لاعب وسط إفريقي تحت السن، ليكون بديلًا محتملًا للمالي أليو ديانج، في ظل اقتراب رحيله خلال فترة الانتقالات الحالية، بعد وصول المفاوضات بين الطرفين إلى مراحل متقدمة.

وأوضح الغندور خلال تصريحاته لبرنامجه ستاد المحور، أن لجنة التعاقدات تضع عددًا من الأسماء الإفريقية الشابة تحت المتابعة، مع التركيز على عنصر السن والقدرات البدنية والفنية، بما يتناسب مع سياسة النادي في الاستثمار بالمواهب، والحفاظ على القوة الضاربة للفريق في البطولات المحلية والقارية خلال الفترة المقبلة.