مران الأهلي| الفريق يواصل الاستعداد لمباراة يانج أفريكانز بدوري أبطال إفريقيا

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعداده لخوض مباراة يانج أفريكانز، المقرر أن تجمع الفريقين، مساء الجمعة، ضمن منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
وأدى الفريق، مرانه، اليوم، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، حيث خاض اللاعبون فقرات بدنية متنوعة، بينما خاض حراس المرمى مرانًا قويًّا في إطار الاستعداد للمباراة.
وحرص ييس توروب، المدير الفني، على تنفيذ العديد من التدريبات التخصصية، قبل أن ينهي المران بتقسيمة كرة قوية بمشاركة جميع اللاعبين، بعد انتظام الدوليين في التدريبات خلال الساعات الماضية.
ويلتقي الأهلي مع يانج أفريكانز في السادسة مساء بعد غدٍ الجمعة، في برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
ويحتل الأهلي حاليًّا صدارة المجموعة، برصيد 4 نقاط، بعد الفوز في القاهرة على شبيبة القبائل الجزائري 4-1، والتعادل 1-1 في المغرب أمام الجيش الملكي.