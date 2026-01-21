3 صفقات في يوم واحد .. الأهلي ينهي قيد لاعبيه الجدد

أعلن النادي الأهلي عن التعاقد مع اللاعب أحمد عيد، لمدة 3 مواسم ونصف، قادما من النادي المصري، بداية من فترة الانتقالات الشتوية الجارية.‏

وشهدت الساعات الماضية إنهاء كل الأمور الإدارية والمالية الخاصة بانتقال اللاعب‎، وشارك اللاعب في مران الفريق الذي جرى مساء اليوم، في إطار الاستعداد لمباراة يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يضم عمرو الجزار لمدة 4 مواسم ونصف

أعلن النادي الأهلي عن التعاقد مع اللاعب عمرو الجزار قادما من نادي البنك الأهلي، لمدة 4 مواسم ونصف.

ووقع اللاعب ‏على العقود، وأنهى النادي كل الإجراءات الإدارية والمالية، ‏وتم قيده في قائمتي الفريق المحلية والإفريقية.

الأهلي يضم مروان عثمان لنهاية الموسم

أعلن النادي الأهلي عن انضمام اللاعب مروان عثمان، قادمًا من نادي سيراميكا كليوباترا على سبيل الإعارة لنهاية الموسم، وأنهى النادي كل الإجراءات الإدارية والمالية الخاصة بضم اللاعب.

‏وشارك مروان عثمان في تدريبات الفريق اليوم؛ استعدادا لمباراة يانج أفريكانز المقرر لها بعد غدٍ الجمعة، في الجولة الثالثة لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.