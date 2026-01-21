مران الأهلي| بن شرقي جاهز لمباراة يانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا

شارك أشرف بن شرقي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في المران الجماعية على ملعب مختار التتش بالجزيرة؛ استعدادًا لمباراة يانج أفريكانز التنزاني في دوري أبطال إفريقيا.
وأكد الدكتور أحمد جاب الله، أن بن شرقي تعافى من الإصابة بمزق في العضلة الخلفية، وأصبح جاهزًا للمشاركة في المباريات بداية من لقاء يانج أفريكانز.
ويلتقي الأهلي مع يانج أفريكانز في السادسة مساء بعد غدٍ الجمعة ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
ويحتل الأهلي حاليًّا صدارة المجموعة، برصيد 4 نقاط، بعد الفوز في القاهرة على شبيبة القبائل الجزائري 4-1، والتعادل 1-1 في المغرب أمام الجيش الملكي.