مران الأهلي| بن شرقي جاهز لمباراة يانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا

شارك أشرف بن شرقي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في المران الجماعية على ملعب مختار التتش بالجزيرة؛ ‏استعدادًا لمباراة يانج أفريكانز التنزاني في دوري أبطال إفريقيا.‏

وأكد الدكتور أحمد جاب الله، أن بن شرقي تعافى من الإصابة بمزق في العضلة الخلفية، وأصبح جاهزًا للمشاركة في المباريات ‏بداية من لقاء يانج أفريكانز.‏

ويلتقي الأهلي مع يانج أفريكانز في السادسة مساء بعد غدٍ الجمعة ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور ‏المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏

ويحتل الأهلي حاليًّا صدارة المجموعة، برصيد 4 نقاط، بعد الفوز في القاهرة على شبيبة القبائل الجزائري 4-1، والتعادل 1-1 ‏في المغرب أمام الجيش الملكي.‏