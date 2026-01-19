شوبير: ديانج مستمر مع الأهلي حتى نهاية الموسم

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عبر إذاعة «أون سبورت إف إم»، تفاصيل جديدة بشأن موقف المالي أليو ديانج، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في ظل العروض الخارجية التي تلقاها مؤخرًا.



وأكد شوبير أن ديانج يمتلك عرضًا قويًا من أحد أندية الدوريات الخمس الكبرى، موضحًا أن الحديث عن هذا العرض مطروح منذ فترة، قبل أن يحسم الأمر قائلًا:«اللاعب مش هيمشي دلوقتي، وديانج مستمر مع الأهلي خلال الست شهور الجاية».



وأضاف شوبير أن التساؤلات لا تزال قائمة حول مصير العرض الإسباني، وما إذا كان سيظل قائمًا في حال رفضه خلال الفترة الحالية، أم يتجدد مجددًا مع نهاية الموسم في شهر مايو المقبل، مشيرًا إلى أن المشهد قد يشهد تغيرات غير متوقعة.

واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على أن جميع الاحتمالات واردة، إلا أن المؤكد حتى الآن هو استمرار أليو ديانج مع الأهلي حتى نهاية الموسم، مع بقاء الباب مفتوحًا أمام أي تطورات مستقبلية وفقًا لسير الأمور.