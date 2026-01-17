عرض إسباني يربك حسابات الأهلي ويعقد ملف تجديد عقد آليو ديانج

دخل ملف تجديد عقد المالي آليو ديانج، لاعب وسط النادي الأهلي، مرحلة من التعقيد خلال الساعات الماضية، بعد تلقي اللاعب عرضًا جادًا من أحد أندية الدوري الإسباني، ما انعكس بشكل مباشر على مسار المفاوضات الجارية بين الطرفين.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي أن إدارة القلعة الحمراء كانت قد اقتربت بشكل كبير من حسم اتفاق تجديد عقد ديانج، بعد جلسات مكثفة شهدت تقاربًا في وجهات النظر حول الجوانب المالية والتعاقدية، قبل أن يفاجأ اللاعب بعرض أوروبي قوي أعاد ترتيب أولوياته.

وأوضح المصدر أن العرض الإسباني جاء بمقابل مادي مغرٍ، سواء على مستوى راتب اللاعب أو الطموحات الفنية، وهو ما دفع ديانج إلى إبداء ترحيبه بخوض تجربة الاحتراف في الليجا، خاصة في ظل رغبته القديمة في خوض تحدٍ جديد بالدوريات الأوروبية الكبرى.

وأشار المصدر إلى أن اللاعب لا يمانع الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية حال التوصل لاتفاق رسمي بين الناديين، إلا أن السيناريو الأقرب حتى الآن يتمثل في استمراره حتى نهاية عقده مع الأهلي، ثم الرحيل مجانًا بنهاية الموسم، حال عدم التوصل لاتفاق نهائي حول التجديد.

ويأتي هذا التطور في وقت يسعى فيه الأهلي للحفاظ على القوام الأساسي للفريق، خاصة العناصر التي تمثل ثقلًا فنيًا كبيرًا في خط الوسط، حيث يُعد ديانج أحد الركائز الأساسية منذ انضمامه، لما يمتلكه من قدرات بدنية وفنية عالية.

وعلى صعيد آخر، من المنتظر أن ينتظم آليو ديانج في تدريبات الأهلي غدًا الأحد، عقب انتهاء مشاركته مع منتخب مالي في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا بالمغرب، والتي ودعها المنتخب المالي من الدور ربع النهائي بعد الخسارة أمام السنغال.

وتبقى الأيام المقبلة حاسمة في تحديد مستقبل ديانج مع الأهلي، في ظل تمسك الإدارة بملف التجديد، مقابل طموحات اللاعب الأوروبية التي قد تضع نهاية مبكرة لمسيرته بالقميص الأحمر.

