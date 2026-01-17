الدهراوي يستقبل أبطال العالم للكاراتيه لتحفيزهم على مواصلة الإنجازات

حرص محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه وعضو المكتب التنفيذي للاتحاديين الدولي والأفريقي على لقاء أبطال العالم والمصنفين الأوائل عالميا وأصحاب جائزة الجراند وينر نجوم منتخبنا وهما يوسف بدوى ، وعبد الله ممدوح .



جاء ذلك خلال لقاء عقد بمقر الاتحاد المصري للكاراتيه، حيث أكد الدهراوي اعتزازه بالإنجازات العالمية التي حققها أبطال مصر ، والتي أسهمت في ترسيخ مكانة الكاراتيه المصري على قمة التصنيف العالمي .



أضاف أن هذه النجاحات تعكس حجم العمل والجهد المبذول داخل منظومة الكاراتيه المصرية .



وشدد الدهراوي على استمرار دعم الاتحاد الكامل للأبطال ، وتوفير كافة سبل الإعداد المناسبة لمواصلة مسيرة الإنجازات ورفع اسم مصر عاليًا في مختلف البطولات الدولية .



من جانبهم، أعرب الأبطال عن تقديرهم لدعم الاتحاد ، مؤكدين عزمهم على مواصلة تحقيق النجاحات والحفاظ على ريادة مصر عالميا.