تشكيل مانشستر سيتي في مواجهة مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي

يحتضن ملعب أولد ترافورد، واحدة من أبرز قمم الموسم، عندما يستقبل مانشستر يونايتد غريمه التقليدي مانشستر سيتي في ديربي المدينة، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026.

تشكيل مانشستر سيتي

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: ريكو رويس، خوسانوف، ماكس، آكي.

خط الوسط: رودري، برناردو سيلفا، سيمينيو.

خط الهجوم: فيل فودين، هالاند، دوكو.

وتأتي المواجهة في توقيت حساس للفريقين، حيث يدخل مانشستر سيتي اللقاء منتشيًا بعودته إلى سكة الانتصارات عبر بطولتي كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة، بعدما عانى في الفترة الماضية من سلسلة تعادلات في الدوري أبعدته عن صدارة الترتيب بفارق 6 نقاط، ما يدفعه للدخول بقوة من أجل مواصلة مطاردة القمة.

ويحتل السيتيزنز المركز الثاني في جدول ترتيب البريميرليج، ويأمل في حصد النقاط الثلاث لتقليص الفارق مع المتصدر والإبقاء على حظوظه كاملة في المنافسة على اللقب.

في المقابل، يخوض مانشستر يونايتد الديربي في ظل ظروف صعبة، تحت قيادة مدربه الجديد مايكل كاريك، بعد تراجع النتائج مؤخرًا، حيث ودّع الفريق بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي عقب الخسارة أمام برايتون، إلى جانب الاكتفاء بثلاثة تعادلات متتالية في الدوري.

ويحتل الشياطين الحمر المركز السابع في جدول الترتيب، ويسعون لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل استعادة الثقة، وتصحيح المسار، والاقتراب من المراكز المؤهلة للمربع الذهبي، في مواجهة لا تقبل أنصاف الحلول أمام الغريم الأزرق.