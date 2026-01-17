فرح محفوظ تتوج بفضيه بطولة العالم لسيف المبارزة

حققت فرح محفوظ لاعبة منتخب مصر لسيف المبارزة الميدالية الفضية ببطولة كأس العالم لسيف المبارزة للناشئات المقامة فى مدينة المنامة بالبحرين.

وتمكنت فرح محفوظ من التأهل للمباراة النهائية لمواجهة بطلة سنغافورة "إيلي ميهوي" لتخسر بنتيجة 15-6 وتحصد الميدالية الفضية والمركز الثاني.

وافتتحت فرح محفوظ مشوارها بالبطولة من دور المجموعات ونجحت في تحقيق 5 انتصارات من أصل 6 مواجهات لتتأهل للدور الرئيسي وتبدأ مبارياتها من دور الـ32.

وفازت فرح محفوظ في دور الـ32 على زميلتها فريدة مراد بنتيجة 15-12 قبل أن تفوز في ثمن النهائي على زميلتها الأخرى سلمى الشيخ في دور الـ16 بنتيجة 15-4 لتتأهل لدور الثمانية.

ونجحت فرح محفوظ في الفوز على بطلة هونج كونج "إيفانا لي" في ربع النهائي بنتيجة 15-10 قبل أن تفوز على بطلة روسيا "أستاسيا شيردينتسيفا" في مباراة نصف النهائي باللمسة الذهبية بنتيجة 15-14.