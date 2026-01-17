أزمة أحمد حمدي في الزمالك.. هل يعود للتدريبات أم يغادر الفريق؟

تستمر أزمة لاعب الزمالك أحمد حمدي في تصدر اهتمامات الجماهير، بعد تجميده من التدريبات بشكل منفرد نتيجة خلافات مع بعض المسؤولين بالفريق.

وكشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك عن آخر تطورات أزمة اللاعب أحمد حمدي بعد دخوله في خلافات مع بعض المسؤولين بالفريق.

وأكد المصدر أن حمدي لا يزال مجمدا حاليا ويتدرب بشكل منفرد، ما يثير القلق حول مستقبله مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

خلافات متتالية أثرت على موقف اللاعب

وأشار المصدر إلى أن الأزمة بدأت بعدما دخل أحمد حمدي في خلاف مع زميله أحمد عبدالرؤوف قبل رحيله عن الفريق ثم تصاعدت الخلافات مع المدير الرياضي للنادي جون إدوارد مما أدى إلى تجميد اللاعب وعدم مشاركته في التدريبات الجماعية.

محاولات لحل الأزمة

وأضاف المصدر أن وكيل أعمال حمدي يعمل على التوصل لحل وسط مع الإدارة يسمح له بالعودة للمشاركة في التدريبات حتى نهاية الموسم ثم تحديد مستقبله سواء بالرحيل عن النادي أو البقاء بعد نهاية الموسم.

وحتى الآن لم يتم التوصل لاتفاق يرضي جميع الأطراف وسط استمرار حالة الجمود حول موقف اللاعب.

رغبة اللاعب في الانتقال

تشهد الأزمة تطورات محتملة خلال الأيام المقبلة في ظل رغبة أحمد حمدي في المشاركة مع الفريق لتعزيز فرصه في الانتقال إلى نادي آخر سواء في سوق الانتقالات الشتوي في يناير أو بنهاية الموسم.

أبلغ اللاعب وكيل أعماله بضرورة البحث عن عرض خارجي لنادٍ أوروبي ثم الانتقال إلى نادي جديد في مصر الموسم القادم.

أرقام أحمد حمدي مع الزمالك هذا الموسم

وخاض أحمد حمدي مع الزمالك هذا الموسم 8 مباريات، وتمكن من صناعة هدفين في بطولة الكونفدرالية الأفريقية ما يعكس دوره في الفريق رغم الأزمة الحالية. ويعتبر حمدي أحد العناصر المؤثرة في خط الوسط مما يزيد من أهمية حل الأزمة سريعًا للحفاظ على استقرار الفريق.

انتهاء التعاقد وعدم التوصل لاتفاق

وينتهي عقد أحمد حمدي بنهاية الموسم الحالي ولم يتوصل الطرفان إلى أي اتفاق حول تجديد التعاقد ما يزيد من احتمالات رحيله عن الزمالك سواء خلال الفترة الشتوية أو في الصيف القادم.

أزمة أحمد حمدي مع الزمالك تمثل اختبارا لإدارة النادي في كيفية التعامل مع الخلافات الداخلية وضمان استقرار الفريق مع الأخذ في الاعتبار طموحات اللاعب في الانتقال لمستقبل أفضل سواء داخليًا أو خارجيًا.

تشهد الأيام المقبلة قد حسم موقف اللاعب سواء بالعودة إلى التدريبات أو الانتقال النهائي إلى نادٍ جديد.