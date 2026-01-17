التشكيل الرسمي لـ مباراة يونايتد والسيتي في ديربي مانشستر بالدوري الإنجليزي

كشف المدرب مايكل كاريك، المدير الفني لمانشستر يونايتد، إلى جانب الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، عن التشكيل الرسمي للفريقين لمواجهة الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

تشكيل مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: لامينز

خط الدفاع: ، ماجواير، مارتينيز، لوك شو

خط الوسط: دالوت، ماينو، كاسيميرو، دورجو

خط الهجوم: برونو فيرنانديز، مبيومو، ديالو

فيما يبدأ المان سيتي بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: لويس، خوسانوف، ألين، آكي

خط الوسط: رودري، برناردو سيلفا، فودين

خط الهجوم: دوكو، هالاند، سيمينيو.

وتأتي المواجهة في توقيت حساس للفريقين، حيث يدخل مانشستر سيتي اللقاء منتشيًا بعودته إلى سكة الانتصارات عبر بطولتي كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة، بعدما عانى في الفترة الماضية من سلسلة تعادلات في الدوري أبعدته عن صدارة الترتيب بفارق 6 نقاط، ما يدفعه للدخول بقوة من أجل مواصلة مطاردة القمة.

ويحتل السيتيزنز المركز الثاني في جدول ترتيب البريميرليج، ويأمل في حصد النقاط الثلاث لتقليص الفارق مع المتصدر والإبقاء على حظوظه كاملة في المنافسة على اللقب.

في المقابل، يخوض مانشستر يونايتد الديربي في ظل ظروف صعبة، تحت قيادة مدربه الجديد مايكل كاريك، بعد تراجع النتائج مؤخرًا، حيث ودّع الفريق بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي عقب الخسارة أمام برايتون، إلى جانب الاكتفاء بثلاثة تعادلات متتالية في الدوري.

ويحتل الشياطين الحمر المركز السابع في جدول الترتيب، ويسعون لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل استعادة الثقة، وتصحيح المسار، والاقتراب من المراكز المؤهلة للمربع الذهبي، في مواجهة لا تقبل أنصاف الحلول أمام الغريم الأزرق.