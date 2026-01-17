قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجارديان: إيران تخطط لقطع الإنترنت بشكل دائم
وزارة الخارجية الأمريكية لـ إيران: لا تختبروا ترمب
التليجراف: الفضاء ساحة حرب جديدة.. إسرائيل تستعد لضرب إيران من فوق الغلاف الجوي
علماء شيعة يتبرءون من تصريحات القبانجي بشأن الأزهر.. ويؤكدون: علاقتنا الطيبة ممتدة لأكثر من ألف عام
تنبيه عاجل من التعليم بشأن إعادة امتحان البرمجة لطلاب أولى ثانوي
مصري وحيد.. قائمة منتخب افريقيا المختار من قبل اللجنة الفنية للكاف
عرض إسباني يربك حسابات الأهلي ويعقد ملف تجديد عقد آليو ديانج
اتفرج ببلاش.. قنوات ناقلة بالمجان لمباراة مصر ونيجيريا بأمم إفريقيا
الرئيس السيسي يطمئن هاتفيا على قداسة البابا تواضروس الثاني
الرئيس السيسي يجتمع مع مدبولي ووزير البترول .. فيديو
ضبط طالب يؤدي الامتحان بدلا من طالب آخر في المنوفية
وقت إضافي والا ركلات الترجيح؟ موقف مباراة منتخب مصر ونيجيريا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

التشكيل الرسمي لـ مباراة يونايتد والسيتي في ديربي مانشستر بالدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد
مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد
إسراء أشرف

كشف المدرب مايكل كاريك، المدير الفني لمانشستر يونايتد، إلى جانب الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، عن التشكيل الرسمي للفريقين لمواجهة الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

تشكيل مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: لامينز

خط الدفاع: ، ماجواير، مارتينيز، لوك شو

خط الوسط: دالوت، ماينو، كاسيميرو، دورجو

خط الهجوم: برونو فيرنانديز، مبيومو، ديالو

فيما يبدأ المان سيتي بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: لويس، خوسانوف، ألين، آكي

خط الوسط: رودري، برناردو سيلفا، فودين

خط الهجوم: دوكو، هالاند، سيمينيو.

وتأتي المواجهة في توقيت حساس للفريقين، حيث يدخل مانشستر سيتي اللقاء منتشيًا بعودته إلى سكة الانتصارات عبر بطولتي كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة، بعدما عانى في الفترة الماضية من سلسلة تعادلات في الدوري أبعدته عن صدارة الترتيب بفارق 6 نقاط، ما يدفعه للدخول بقوة من أجل مواصلة مطاردة القمة.

ويحتل السيتيزنز المركز الثاني في جدول ترتيب البريميرليج، ويأمل في حصد النقاط الثلاث لتقليص الفارق مع المتصدر والإبقاء على حظوظه كاملة في المنافسة على اللقب.

في المقابل، يخوض مانشستر يونايتد الديربي في ظل ظروف صعبة، تحت قيادة مدربه الجديد مايكل كاريك، بعد تراجع النتائج مؤخرًا، حيث ودّع الفريق بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي عقب الخسارة أمام برايتون، إلى جانب الاكتفاء بثلاثة تعادلات متتالية في الدوري.

ويحتل الشياطين الحمر المركز السابع في جدول الترتيب، ويسعون لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل استعادة الثقة، وتصحيح المسار، والاقتراب من المراكز المؤهلة للمربع الذهبي، في مواجهة لا تقبل أنصاف الحلول أمام الغريم الأزرق.

مانشستر سيتي مانشستر يونايتد تشكيل مانشستر سيتي تشكيل مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جروبات الغش

تداول امتحانات الإعدادية على جروبات الغش بتليجرام بعد دقائق من توزيعها باللجان

عمرو أديب

منتهى التفاهة.. تعليق غير متوقع من عمرو أديب على تريند الشاي المغلي

أسعار الدواجن

قبل رمضان.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم السبت 17-1-2026

سورة لقضاء الحوائج

أفضل سورة في القرآن لقضاء الحوائج قبل الفجر.. اقرأها واذكر حاجتك

امتحان الشهادة الإعدادية

ضبط طالب قام بتصوير امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية بالقليوبية

حرامية الغسيل بالمطرية

قرار عاجل ضد سيدة تسلقت سور منزل بالمطرية وسرقت البطاطين

حلويات بدون سكر: 7 وصفات ترضي حاسة التذوق وتدعم الرجيم

حلويات بدون سكر.. 7 وصفات ترضي حاسة التذوق وتدعم الرجيم .. لا تحرمي نفسك من البدائل طبيعية

ترشيحاتنا

تسلا

اشتراك شهري.. إيلون ماسك يعلن خطة «تسلا» الجديدة لمواجهة المنافسة الصينية

فتيس مانيوال

ميزة أمان غير معروفة تنقذ سيارة كيا من السرقة وتحبط اللصوص

فورد دارك هورس SC

لأعمال الخير.. فورد تطرح أول سيارة "موستانج دارك هورس SC" في مزاد علني

بالصور

تريند “الشاي المغلي” يثير الجدل على مواقع التواصل.. تجربة عاطفية تنتهي بإصابات خطيرة

تريند الشاي المغلي
تريند الشاي المغلي
تريند الشاي المغلي

خالية من الكافيين.. مشروبات شتوية تمنحك الدفء والطاقة في أيام البرد

مشروبات شتوية دافئة تساعد على الشعور بالراحة والدفء
مشروبات شتوية دافئة تساعد على الشعور بالراحة والدفء
مشروبات شتوية دافئة تساعد على الشعور بالراحة والدفء

أوقاف الشرقية:افتتاح 4 مساجد جديدة بتكلفة 11 مليون و500 ألف جنيه

مسجد
مسجد
مسجد

بدون جيم ولا تكلفة مالية | عادة بسيطة لتحسين الصحة وخسارة الوزن .. نصائح مجربة لزيادة فاعلية

فوائد المشي لمدة 10 دقائق يوميًا
فوائد المشي لمدة 10 دقائق يوميًا
فوائد المشي لمدة 10 دقائق يوميًا

فيديو

حسام حسن

أنت غير محترم .. تصــ.ادم حاد بين حسام حسن وتوأمه مع الصحافة المغربية

ترامب

كامل الدسم.. سر زجاجة حليب على مكتب ترامب!

احمد مكي

بعد اتهام مديرة أعماله بالاستيلاء على 66.5 مليون.. طليقة أحمد مكي تعلق

وفاة محمد إمام

توقف قلبه 6 مرات.. الساعات الأخيرة في حياة الفنان الشاب محمد الإمام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد