إنتر ميامي يوقع مع شركة جديدة لتسمية الملعب الجديد

وقع نادي إنتر ميامي الأمريكي، اليوم الأربعاء، اتفاقية متعددة السنوات مع شركة "نو" البرازيلية للخدمات المالية، تمنحها حقوق تسمية ملعب الفريق الجديد بالقرب من مطار ميامي الدولي.

ومن المقرر أن يستضيف ملعب "نو"، الذي يتسع لـ 26,700 متفرج ولا يزال قيد الإنشاء، أول مباراة له في 4 أبريل.

لم يتم الكشف عن تفاصيل الاتفاقية التي أُعلن عنها يوم الأربعاء، باستثناء أنها اتفاقية متعددة السنوات.

وأكد الفريق أن شعار "نو" سيظهر على قمصان لاعبي إنتر ميامي ابتداءً من أغسطس.

وتُعد قمصان إنتر ميامي، التي تحظى بشعبية عالمية واسعة بفضل النجم ليونيل ميسي، من بين القمصان الأكثر مبيعًا في العالم.

وتتوسع "نو"، وهي شركة مصرفية رقمية رائدة تضم 131 مليون عميل في البرازيل والمكسيك وكولومبيا، إلى الولايات المتحدة. وقد دخلت في شراكة مع فريق مرسيدس-إيه إم جي بتروناس في سباقات الفورمولا 1 في وقت سابق من هذا العام.