أحمد حسن :أليو ديانج يضغط للرحيل في يناير

كشف الإعلامي أحمد حسن عن مفاجأة بشأن اللاعب أليو ديانج.

اليوم ديانج

وكتب أحمد حسن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"مصدر:

أليو ديانج يضغط للرحيل في يناير ولكن توروب يتمسك باستمراره بسبب عدم ضم بديل له حتى الآن".

وكان قد كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن تطورات ملف التجديد مع الدولي المالي أليو ديانج لاعب النادي الأهلي.

وقال شوبير خلال برنامجه الناظر المذاع على قناة النهار: «ديانج من كام يوم كان أقرب للتجديد مع الأهلي، ولكن في عرض جيه للاعب عن طريق وكيله من الدوريات الخمس الكبرى (إسبانيا - إيطاليا - فرنسا - ألمانيا - إنجلترا)».

وأضاف: «دلوقتي ديانج بنسبة 99% بعد عن التجديد مع الأهلي واللاعب يرغب في الاحتراف بأوروبا».

وتابع: «في مفاجأة في ملف الصفقات للنادي الأهلي وإن أحمد عيد لاعب المصري البورسعيدي ومنتخب مصر اقترب جدًا من أنه ينضم للمارد الأحمر على سبيل الإعارة».