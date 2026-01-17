قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طاقم تحكيم مصري لإدارة مباراة الهلال وصن داونز في دوري أبطال أفريقيا

إسلام مقلد

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تعيين طاقم تحكيم مصري لإدارة مباراة الهلال السوداني وصن داونز الجنوب إفريقي، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا، في مواجهة مرتقبة تجمع بين الفريقين خارج أرضهما.

طاقم التحكيم

ويتولى الحكم الدولي محمود ناجي إدارة اللقاء حكمًا للساحة، ويعاونه كل من سمير جمال وأحمد توفيق طلب كمساعدين، فيما تم إسناد مهمة الحكم الرابع إلى حمود بسيوني، ليقود الطاقم المصري المباراة بشكل كامل.

موعد المباراة

ومن المقرر أن تُقام المباراة يوم 30 يناير الجاري، في العاصمة الرواندية كيجالي، ضمن منافسات البطولة القارية، في لقاء يحظى باهتمام جماهيري وإعلامي واسع، نظرًا لقوة الفريقين وتاريخهما في دوري أبطال إفريقيا.

ويأتي اختيار طاقم تحكيم مصري لإدارة اللقاء في إطار ثقة الاتحاد الإفريقي في الحكام المصريين وقدرتهم على إدارة المباريات الكبرى في البطولات القارية، خاصة في الأدوار الحاسمة التي تتطلب خبرات تحكيمية عالية ودقة في اتخاذ القرارات.

